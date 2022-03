Brandenburg/H

Die Konstellation auf der Anklagebank ist ungewöhnlich. Ein Paar, Mitte bis Ende 50, und ein ehemaliger TÜV-Prüfer im Rentenalter müssen sich vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel verantworten. Gemeinsam sollen sie laut Anklage einen Wohnmobil-Käufer aus Oberbayern übers Ohr gehauen haben.

Die Staatsanwältin aus Potsdam wirft dem Paar aus Ziesar Betrug vor. Beiden hätten ihren damals 16 Jahren alten Camper im September 2018 für 6000 Euro an den Rentner aus Bayern verkauft und dabei wichtige Tatsachen unterdrückt, die ihnen bekannt waren. Nämlich, dass das Wohnmobil schwere Rostschäden hat.

Der mitangeklagte Diplom-Ingenieur habe bei diesem Betrug geholfen. Denn er habe dem Wagen als TÜV-Prüfer das Prädikat „ohne Mängel“ verliehen, obwohl er die tatsächlich vorhandenen erheblichen Durchrostungen hätte erkennen müssen.

Sämtliche Angeklagte bestreiten den Betrugsvorwurf als haltlos. Das Paar berichtet der Amtsrichterin, was es mit ihrem einstigen Wohnmobil auf sich hatte und wie der Verkauf gelaufen ist.

Paar aus Ziesar unternimmt nur eine lange Reise

Für 4500 Euro haben die beiden den Campingwagen gebraucht gekauft, danach Bremsen und Reifen erneuert und eine Toilette eingebaut. Nur einmal haben die Besitzer das Wohnmobil ausgiebig genutzt. Im Jahr 2017 für eine 7000 Kilometer lange Fahrt entlang europäischer Küsten.

Anschließend hat das Paar keine Verwendung mehr für das Gefährt und bietet es zum Verkauf auf Ebay an. Der Kaufinteressent aus Bayern telefoniert ein paar Mal und fährt dann nach Ziesar, wo er sich das Wohnmobil anschaut, sich drunter legt und sich dann zum Kauf entschließt.

Der Rentner ordert zwölf Dosen eines Rostumwandlers, lässt sie nach Ziesar liefern und bittet das Paar die ihm aufgefallenen kleineren Roststellen am Campingwagen damit zu behandeln. „Bitte keine Doktorarbeit draus machen!“, schreibt er in seiner Mail.

Käufer hat guten Eindruck von Paar aus Ziesar

Eine gute Woche später holt er den Wagen ab und fährt damit nach Bayern, wo das Wohnmobil neben einen Bauernhof draußen überwintert. Er will ihn fünf Jahre lang jeweils im Sommer fahren, insgesamt 50.000 Kilometer.

Der neue Besitzer weiß, dass er ein älteres Fahrzeug gekauft hat. Doch er hat ein gutes Gefühl. „Das Wohnmobil sah gepflegt aus, Verkäufer war ein älteres, seriöses Ehepaar und ich habe auf den frisch gemachten TÜV vertraut“, erzählt der als Zeuge geladene Käufer vor Gericht.

Größere Roststellen seien ihm nicht aufgefallen. Im Mai 2019 macht er mit dem Wagen eine 400-Kilometer-Tour. Alles scheint gut. Dann bringt er ihn in die Werkstatt, um einen Ölwechsel machen und Parkhilfen einbauen lassen.

Dekra-Ingenieur: Camper hätte keinen TÜV bekommen dürfen

Vier Tage später meldet sich die Werkstatt mit der Botschaft, dass sich die ganze Arbeit nicht rentieren würde, weil da bei dem ganzen Rost nichts mehr zu machen sei. Der Käufer fährt mit dem Wagen zur Dekra. Der dortige Prüfingenieur meint, das Wohnmobil hätte keinen TÜV bekommen dürfen.

Der Zeuge vor Gericht in Brandenburg an der Havel: „Der Ingenieur von der Dekra hat mir gesagt: Die Leute haben dich verarscht, die haben dich über den Tisch gezogen.“ Was folgt, sind Schadensersatzforderungen des Käufers, die inzwischen in einem Zivilprozess vor dem Landgericht Potsdam geltend gemacht werden.

Gutachter stellt erhebliche Rostschäden mit

Der beauftragte Gutachter, der auch in dem Brandenburger Strafprozess gehört wird, stellt „sehr starke Korrodierungen an mehreren Baugruppen“ des Fahrzeugs fest und kommt zu dem Schluss, dass die Rostschäden am Unterboden so erheblich seien, dass sie hätte erkannt werden können.

Doch hätten die Verkäufer die Schäden auch erkennen können und wussten sie zum Zeitpunkt des Verkaufs wirklich, dass sie mit einem stark beschädigten Fahrzeug handeln?

Freispruch für alle drei Angeklagten

Weder die Staatsanwältin noch die Amtsrichterin sind am Ende des Prozesses überzeugt davon, dass das Verkäuferpaar Kenntnis hatte vom Umfang der Rostproblematik.

Die Richterin weist darauf hin, dass ja auch der Käufer den langen Weg von Brandenburg nach Bayern und auch später noch einmal 400 Kilometer gefahren ist, ohne etwas davon zu bemerken. Einen Betrugsvorsatz erkennen die Juristinnen jedenfalls nicht zweifelsfrei.

Das Amtsgericht Brandenburg spricht sämtliche Angeklagten frei und folgt damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Potsdamer Verfahren um Schadensersatz ist damit keineswegs erledigt. In einem Zivilverfahren können andere Maßstäbe gelten als in einem Strafverfahren.

