Brandenburg/H.

Das Gros der 450 Schüler der Oberschule Nord steht ab sofort unter häuslicher Quarantäne. Wer nicht vollständig geimpft und zudem symptomlos sei, dürfe ab sofort die Oberschule nicht mehr betreten, informierte Oberbürgermeister Steffen Scheller am Mittwoch.

Grund für den drastischen Schritt ist eine Vielzahl festgestellter Corona-Infizierungen innerhalb der Schüler- aber auch der Lehrerschaft. Bis zum Mittwochmittag lagen 24 positive PCR-Tests bei Schülern der 7., 9. und zehnten Klasse vor.

Etwa ebenso viele Schüler würden bereits Covid-19-Symptome zeigen oder es hätte bei ihnen der Schnelltest positiv angeschlagen. Auf die Ergebnisse des genaueren PCR-Tests warte man derzeit noch, hieß es aus dem Rathaus. „Wir glauben aber, dass sich die Zahl der Infizierten weiter erhöht“, sagt Steffen Scheller.

Ursache unklar

Woher diese massive Ansteckung unter den Kindern und Jugendlichen kommt, ist derzeit noch unklar. Da aber das Schulsystem der Oberschule sehr offen ist und die Schüler in Kursen klassenübergreifend unterrichtet würden, gäbe es keine Alternative dazu, die große Schule für all jene zu schließen, die keinen vollständigen Impfschutz vorweisen könnten oder von Corona genesen sind.

„Wir arbeiten das ganz intensiv mit der Schulamtsleiterin Janina Kolkmann und der Schulleitung zusammen“, sagt Oberbürgermeister Scheller.

Für jene Schüler, die nicht geimpft sind, soll der Schulbetrieb ab Montag wieder beginnen, vorausgesetzt, sie verfügen über einen beglaubigten Schnelltest, wie man ihn an den Test-Stellen machen kann. Überdies werde versucht, nun schnell eine Testinfrastruktur an der Schule in der Brielower Straße aufzubauen, die von Profis betreut werde und bei der sich die Schüler dann vor Ort testen lassen können.

Weitere Ausbreitung wahrscheinlich

Der Oberbürgermeister erwartet, dass das Infektionsgeschehen nicht auf die Oberschule Nord begrenzt bleibt. Wie Gespräche mit infizierten Jugendliche gezeigt hätten, seien mehrere von ihnen wiederholt in den letzten Tagen in größeren Gruppen mit anderen Jugendlichen am Heine-Ufer und am Salzhof zusammen getroffen. Scheller empfahl möglichen Kontakten der Infizierten „aus Symptome der Krankheit zu achten, Abstand zu halten“ und die Möglichkeit der Schnelltests zu nutzen.

Wiederholt hatten Virologen und Gesundheitsexperten in den zurückliegenden Wochen vor derartigen Fällen gewarnt, die vor allem ungeimpfte Kinder und Jugendliche treffen könnten. Bisher war die Stadt Brandenburg sehr gut durch die dritte und die sich anbahnende vierte Welle der Pandemie gekommen.

Gute Impfquote in der Havelstadt

Die Inzidenzwerte, also die Zahl der Infizierungen hochgerechnet auf sieben Tage und 100000 Menschen, lag in Brandenburg bisher weit unter dem Durchschnitt, wird aber jetzt kräftig nach oben schnellen.

Das könnte daran liegen, dass die Havelstädter Spitze sind, was die Impfbereitschaft in der Bevölkerung im Land Brandenburg betrifft. Gut 70 Prozent der Havelstädter seien mindestens einmal, 68 Prozent sogar zwei Mal gegen Covid-19 geimpft, sagt Scheller.

Auch bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren sei das Ergebnis sehr beachtlich: Bereits 30 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe sei vollständig geimpft, 43 Prozent hätten bereits eine Impfung.

Von Benno Rougk