Brandenburg/Havel: Corona-Infektionen in Altenheim und Behindertenwohnstätte

Das Coronavirus verbreitet sich immer rasanter. In Brandenburg an der Havel haben sich nun innerhalb eines Tages mindestens 28 Menschen neu infiziert. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mit.

Quarantäne angeordnet

Demnach sind diesmal zwei Wohneinrichtungen in der Stadt massiv betroffen. In der Eingliederungshilfe Lobetal sind 14 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv auf das gefährliche Virus getestet worden. „Weitere Infektionen sind bei engen Kontaktenpersonen, die bereits unter Quarantäne stehen, zu verzeichnen“, heißt es in einer Erklärung des Gesundheitsamtes.

Die Wohneinrichtung beherbergt Menschen mit Behinderungen und ist auf dem Gelände der Asklepios-Klinik untergebracht.

Coronavirus im Seniorenheim nachgewiesen

Das Coronavirus hat sich zudem im Seniorenheim Sankt Benedikt verbreitet. Dort haben sich ein Bewohner und dessen Betreuerin angesteckt. Der Senior war nach Angaben der Verwaltung wegen eines Sturzes ins städtischen Klinikum gebracht und dort positiv getestet worden. Diese Überprüfungen für neue Patienten sind Routine.

Die Betreuerin hatte nach Verwaltungsangaben dem Unfallopfer geholfen und es eine zweitlang betreut und sich vermutlich so mit dem Coronavirus infiziert.

Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen

„Die Kontaktpersonen sind alle vom Gesundheitsamt erreicht“, teilte Rathaussprecher Jan Penkawa mit.

Unklar ist derzeit noch, wie viele Menschen jetzt insgesamt in der Brandenburg an der Havel in Quarantäne sind. Ebenso fehlt noch der neue Inzidenzwert. Diese Daten werden vermutlich an diesem Donnerstagabend aktualisiert.

