Brandenburg

Die Aufforderung an das Brandenburger Rathaus ist ebenso unmissverständlich wie nachdrücklich: „Die Verantwortlichen der Stadt werden aufgefordert, diese Schmierereien endlich zu beseitigen.“

Die Fraktion der Freien Wähler (FW) hat sich nun noch einmal zu den Schmierereien in der Klingenbergstraße geäußert, die dort seit Monaten immer wieder auf die Straße geschrieben werden: „Wer durch die Klingenbergstraße fährt, kann sie nicht übersehen: In roter und gelber Farbe aufgesprühte Parolen wie ’Wehrt Euch!’ oder ’Impfen tötet!’ lassen den kruden Hintergrund schnell erkennbar werden“, schreibt Fraktionschef Dirk Stieger, der sich am Samstag vor Ort ein Bild machte.

Die Straße sei Eigentum der Stadt. Sie zu unterhalten sei Aufgabe und Pflicht der Kommune. Sollte man im Rathaus allerdings darauf setzen, dass sich diese Schmierereien durch ständiges Überfahren von selbst auflösen werden, so dürfte diese Hoffnung trügerisch sein, so Stieger.

Seit Monaten verunstalten Parolen von Impfgegnern die Klingenbergstraße. Quelle: Dirk Stieger

Tatsächlich, so erfuhr die MAZ aus dem Rathaus, hat die Bauverwaltung nicht vor, die Parolen entfernen zu lassen und hat dies mit entstehenden Kosten begründet. Für die FW stellt sich nun die Frage: „Wie weit dar Toleranz in unserer heutigen Zeit geht. Darf inzwischen jeder alles? Gibt es keine Grenzen mehr? Werden klare Rechtsverstöße nur noch hingenommen, ohne zu reagieren?“

Wann beginnt der wehrhafte Staat?

Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt seien Kernelemente einer demokratischen Gesellschaft. Farbschmierereien auf öffentlichen Straßen seien „aus unserer Sicht allerdings nicht zu tolerieren.“ Stieger erwarte „eine klare Positionierung der Stadt und ein klares Signal der Stadtgesellschaft, dass solche Handlungen nicht geduldet werden.“ Er verlange eine Antwort auf die Frage, wie weit Toleranz gehen dürfe und „ab wann der wehrhafte Staat beginnt.“

Aussitzen und Gleichgültigkeit reichen jedenfalls nicht, schriebt er der Stadtführung ins Stammbuch. Zudem konterkariere die Duldung derartige Parolen das Bemühen der Stadt und des Staates mit einer hohen Impfrate einen wirklichen Schutz gegen kommende Infektionsgefahren bieten zu können. „Wenn es um Aufklärung zum Impfen und um den Schutz der Bevölkerung geht, helfen verstörende Parolen nicht“, so Steiger abschließend.

Von Benno Rougk