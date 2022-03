Brandenburg/H

Auch zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie beherrscht das Thema noch immer das Städtische Klinikum Brandenburg (SKB). Auf der Covid-19 Normalstation wurden Donnerstag 29 Patienten behandelt, auf der Covid-19 Intensivstation drei Patienten. Am Mittwoch meldete die Stadt eine Inzidenz von 1558,9.

Auswirkungen auf viele Bereiche

Auch wenn der Wert erstmals seit Wochen etwas niedriger ausfiel als am Tag zuvor: Bei 1123 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen ist klar, dass täglich etwa 150 neue Infektionen in der Stadt registriert werden, was Auswirkungen auf alle Bereiche des täglichen Lebens hat.

„Auch das Klinikum belasten die infektions- und quarantänebedingten Personalausfälle sehr. Die Anzahl der in Quarantäne befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegt sich konzernweit aktuelle bei 70 bis 80 Mitarbeiter“ sagt Björn Saeger, der Referent der Geschäftsführerin Gabriele Wolter. „Doch durch den schnellen und flexiblen Einsatz unserer Mitarbeiter mussten wir bisher zum Glück nur selten Betten sperren“, fährt er fort.

Björn Saeger ist Referent der Geschäftsführerin im Städtischen Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel. Quelle: Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel/Stefan Specht

In der Tat stellen die vielen Krankheitsfälle der Patienten und der Mitarbeiter das SKB vor erhebliche Probleme: „Auch wenn keine Abteilung jetzt geschlossen ist – das kann sich täglich ändern.“

Die hohen Infektionszahlen spiegel sich auch in der Rettungsstelle des Klinikums wieder, die auch von Corona-Patienten im großen Stil angelaufen wird. Auch wenn die Erkrankungen häufig nicht sehr stark seien, waren in den zurückliegenden Wochen die 40 Betten in der Covid-Normalstation häufig komplett belegt.

Besucherregeln gelockert

Trotz der hohen Infektionszahlen hat auch das Klinikum in Abstimmung mit der Landesverordnung die Besucherregelungen für das Haus gelockert. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, braucht nun keinen tagaktuellen Test mehr, um mit einer Maske seine Angehörigen zu besuchen. Wer die Impfung nicht vorweisen kann, bracht weiter einen tagaktuellen Negativ-Test für den Besuch.

Von Benno Rougk