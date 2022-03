Brandenburg/H

Ein Ortsteil von Brandenburg an der Havel trägt Trauer. Am Freitag wird dort ein Familienvater beigesetzt, der am 1. März in Brandenburg an der Havel unter äußerst tragischen Umständen bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen ist.

Die Brandenburger Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalbeamten erwarten dafür Zuarbeiten vom Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG).

Mit Ergebnissen rechnet die Polizei nach Auskunft von Direktionssprecher Oliver Bergholz nicht in absehbarer Zeit. Doch erst danach ließen sich Prüfungen zu einer etwaigen Pflichtverletzung und einer rechtlichen Einordnung vornehmen, heißt es.

Tatsächlich laufen noch die Ermittlungen des Landesamtes für Arbeitsschutz noch, wie Dominik Lenz für das übergeordnete Ministerium für Soziales und Gesundheit bestätigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Unfall bei Arbeiten an einem Haus in Hohenstücken am Vormittag des 1. März geschehen. Bei dem Wohngebäude in der Friedrich-Grasow-Straße sollte die Dachhaut wegen Sturmschäden erneuert werden.

Bei Arbeiten an diesem Wohnhaus in der Friedrich-Grasow-Straße ist es zu dem tödlichen Unfall gekommen. Das Landesamt für Arbeitsschutz ermittelt. Quelle: Privat

Auf das Dach sollte Dachpappe, welche als Rollenware auf Paletten angeliefert wurde, neu aufbracht werden. Mit einem Kran wurde eine Palette mit Dachpappe in die Höhe gezogen.

Gewichte trafen aus zwölf Metern Höhe

Doch in etwa zwölf Metern Höhe zerbrach die Palette. Die schweren Rollen fielen auf den 46 Jahre alten Dachdecker herab, der sich in jenem Unglücksmoment gerade unmittelbar darunter befand. Die Rollen erschlugen den Mann. Er hatte keine Chance, den herabstürzenden Gewichten zu entkommen.

Mitarbeiter des zuständigen haben den Unfall nach Angaben des Ministeriumssprechers unverzüglich an Ort und Stelle untersucht. Derzeit ermittelt das LAVG die Ermittlungen bezüglich der Unfallumstände.

Nach MAZ-Informationen war der betroffene Arbeiter auf der Stelle tot. Er hinterlässt seine Ehefrau und seinen zwölf Jahre alten Sohn.

Von Jürgen Lauterbach