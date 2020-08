Brandenburg/Havel: Daniel Keip einstimmig zum SPD-Chef gewählt

Brandenburg/H

Die Delegierten des SPD-Unterbezirks Brandenburg/Havel hat an diesem Samstag auf seinem Parteitag im TGZ einen neuen Vorstand gewählt. Der 34 Jahre alte Politikwissenschaftler Daniel Keip wurde einstimmig mit 30 von 30 Stimmen zum Vorsitzenden gewählt.

Der gebürtige Brandenburger Keip folgt auf den Rheinländer Werner Jumpertz (71), der sich selbst in seiner Rede als Platzhalter für den Generationswechsel in den vergangenen zwei Jahren bezeichnete.

Daniel Keip stellte sich den Delegierten mit den folgenden Worten vor: „Ich bin seit 2002 Mitglied in der SPD, also Genosse, seit 2005 Mitglied der Gewerkschaft, also Kollege, seit 2018 Mitglied in der DLRG, also Kamerad. Und ich bin schwul.“

Vertreter sind Nicole Näther und Max Gränitz

Der einstimmig gewählte Keip hielt eine kämpferische Rede und verriet darin, wie er sich ein Wiedererstarken seiner Partei in Brandenburg/Havel vorstellt.

Zur Vertreterin an der Unterbezirksspitze wählten die Sozialdemokraten Nicole Näther (50), die eine ungewöhnliche Bewerbungsrede hielt und dafür viel Beifall und 29 Ja-Stimmen bekam. Vize-Parteichef ist außerdem Maximilian Gränitz (27) von den Jusos, für den 26 Delegierte stimmten.

Von Jürgen Lauterbach