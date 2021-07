Brandenburg/H

Es ist nicht irgendein Staffelstab, den jetzt Engin Kocabas als langjähriger Filialdirektor der Deutschen Bank in Brandenburg an der Havel weitergereicht hat. Nein, diesen Stab hat der Banker von Waldemar Cierpinski, dem ehemaligen Marathonläufer und Olympiasieger der DDR bekommen.

Und nun hat er ihn symbolisch weitergegeben an Martina Helms, die zum 1. Juli die Leitung der Filiale übernimmt. Das kleine Büro ist schon aufgeräumt, als Kocabas jetzt die MAZ empfangt.

15 Jahre lang hat er die Filiale der Bank geführt. Täglich ist er von Berlin nach Brandenburg gependelt. Auch so ein Marathon, für den man einen langen Atem braucht. Engin Kocabas ist einer der erfahrensten Filialdirektoren der DB in Ostdeutschland. Zum Jahresende wird er in den Vorruhestand gehen.

Bis es soweit ist, wird er die Deutsche-Bank-Filiale in Falkensee „in die Filiale in Spandau integrieren“. Natürlich sagt Kocabas nicht liquidieren oder schließen. Doch auch wenn in Falkensee eine frei geführte Agentur der Bank erhalten bleibt – auf der Liste der zu schließenden Filialen steht Falkensee ebenso wie die Filialen Jüterbog und Schwedt.

Der Trend geht zum Online-Banking

Der Trend zu Online- und Mobile-Banking hält unvermindert an. Nicht zuletzt als Reaktion auf die Corona-Pandemie treiben die Banken daher die Digitalisierung ihrer Infrastruktur voran und schließen landauf, landab Filialen. 1190 Vollzeitstellen werden 2021 bundesweit bei der Deutschen Bank durch die Reduzierung von 497 auf 400 Filialen wegfallen. Die Stadt Brandenburg ist davon nicht betroffen und die Kürzung kommt auch nicht überraschend. Seit 2017 kommuniziert die Bank ihre Pläne.

Das Bankgeschäft hat sich verändert. Gravierend, wie Engin Kocabas einräumt, der 1978 in Frankfurt am Main in die Bank eintrat. Da wollten jungen Menschen nach der Schule Bänker werden, oder Fernsehmonteur, erinnert sich Kocabas. Die Deutsche Bank war schneller als Siemens, wo er sich auch bewarb. Der junge Engin widmete sein Leben dem Geld.

43 Jahre Deutsche Bank

2002 übernahm er die Leitung einer Filiale in Koblenz. 2006 kam er nach Brandenburg an der Havel. „Seither habe ich viele Menschen kennenlernen dürfen. Ich danke unseren Kunden und Kundinnen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Engin Kocabas. „43 Jahre ist das jetzt her. Mit der Bank bin ich länger zusammen als mit meiner Frau. Das sind erst 25. Aber da hole ich ja jetzt auf und irgendwann habe ich dann mehr Zeit mit meiner Frau verbracht“, sagt er lachend.

Zeit, also die Zeit, die bleibt, hat den längst noch nicht wie 60 wirkenden Banker bewogen, das Angebot zum Vorruhestand anzunehmen. Bei einem Seminar, da war er Mitte 30, drückte ihm der Referent ein Bandmaß von einem Meter Länge in den Hand.

Zeit, die bleibt

Davon sollte es die absolvierten Lebensjahre abschneiden und dann schätzen, wie lange er leben werde. Bei 75 Zentimeter hat er damals den Schnitt gemacht. Der Rest also war die verbleibende Lebenszeit. Heute wären das noch kurze 15 Zentimeter. „Ich ziehe noch ein bisschen an dem Rest“, sagt der Vater zweier Sohne lachend.

Einer der beiden, studierter Wirtschaftsinformatiker und mit Internetbanking beschäftigt, sorgt dafür, dass sich die Zahl der klassischen Bankangestellten ständig reduziert. Vorbei die Zeit, da man sicher sein konnte, mit einer Bankangestellten-Lehre ein sicheres Leben zu führen. Es gäbe schon noch Bewerber, sagt Engin Kocabas. Doch ungleich weniger als früher.

Erfahrene Nachfolgerin

Dabei werde in dem unübersichtlichen Geldmarkt Beratung und Betreuung ständig wichtiger. Auch, weil viele Menschen wohlhabender würden. Das könne man auch in Brandenburg beobachten. Doch ab 1. Januar 2022 werde er das aus der Ferne tun.

Dann ist seine Nachfolgerin Martina Helms schon ein halbes Jahr in Brandenburg tätig. Seit 2002 ist sie für die Deutsche Bank tätig. Die Diplom-Betriebswirtin leitete zuletzt seit 2016 die Filiale der Deutschen Bank in Oranienburg und davor bereits sechs Jahre lang eine Filiale der Deutschen Bank in Potsdam, wo die Mutter zweier Söhne auch lebt.

Helms freut sich, wie sie sagt, auf ihre neue Aufgabe. „In einem so herausfordernden Umfeld ist unsere Beratung von den Kunden besonders gefragt. Viele treibt zum Beispiel die Frage um, wie man trotz der Niedrigzinsen renditebringend sparen kann“, berichtet sie. Aus dem Speckgürtel Berlins kommend weiß Martina Helms genau: die Baufinanzierung ist ein Thema der Zukunft. Auch für die Havelstadt.

Von Benno Rougk