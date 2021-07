Brandenburg/H

Im Zuge der Corona-Pandemie verzeichnen die Brandenburger Hotels und Gaststätten eine starke Abwanderung von Fachkräften. Innerhalb des vergangenen Jahres hätten in Brandenburg an der Havel rund 100 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt, berichtet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur von Ende 2020.

Angesichts weiterer Lockdowns bis in den Mai hinein dürfte sich der Personal-Schwund bis heute nochmals zugespitzt haben, befürchtet Sebastian Riesner, Geschäftsführer der NGG-Region Berlin-Brandenburg. „Ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, versichert er.

Für die Lage macht der Gewerkschafter besonders die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit verantwortlich: „Gastro- und Hotel-Beschäftigte arbeiten sowieso meist zu geringen Löhnen. Wenn es dann nur noch das deutlich niedrigere Kurzarbeitergeld gibt, wissen viele nicht, wie sie über die Runden kommen sollen.“

Wenn die gut ausgebildeten Fachkräfte in Anwalts- oder Arztpraxen die Büroorganisation übernehmen oder in Supermärkten zwei Euro mehr pro Stunde verdienen als in Hotels und Gaststätten, dürfe es niemanden überraschen, dass sich die Menschen neu orientierten.

Wirte und Hoteliers hätten nun die Chance, die Branche neu aufzustellen. Zwar seien viele Firmen nach wie vor schwer durch die Pandemie getroffen. Doch wer künftig überhaupt noch Fachleute gewinnen wolle, müsse jetzt umdenken und sich zu armutsfesten Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen bekennen.

Gewerkschaft fordert Tarifverträge

Wenig überraschend fordert der Gewerkschafter Tarifverträge, die Bezahlung und Arbeitszeit regeln. Riesner berichtet, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe in Brandenburg an der Havel nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zum Jahreswechsel 1386 Menschen beschäftigt habe.

Genau ein Jahr zuvor und damit vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie seien es noch 1508 gewesen. Riesner: „Damit haben innerhalb von zwölf Monaten acht Prozent der Beschäftigten die Branche verlassen.“

57 Mitarbeiter sind weg

Die genannten Zahlen findet Sören Kirchner in den ihm zugänglichen Statistiken nicht. Der Teamleiter Arbeitgeberservice in der Brandenburger Arbeitsagentur bestätigt gleichwohl die Kernaussage, dass Beschäftigte die Branche verlassen haben.

Der Rückgang in Brandenburg an der Havel liegt nach der ihm vorliegenden Statistik bei 4,8 Prozent. Von allen Branchen innerhalb der Stadt habe das Gastgewerbe Ende Dezember 2020 die ungünstigste Entwicklung aufgewiesen. 57 dort Beschäftigte haben sich demnach beruflich anders orientiert.

Gastgewerbe am stärksten von Ausfall betroffen Als Hinweis auf die Schwierigkeiten in der Gastronomie-Branche könnten auch die Erkenntnisse der Firma Creditreform zur Bonität von Betrieben in Brandenburg an der Havel dienen. In ihrem Regionencheck hat Creditreform 1700 Brandenburger Unternehmen im Blick. Die Ausfallwahrscheinlichkeit liegt in der Stadt bei 1,18 Prozent und damit etwas höher als der Wert der Gesamtwirtschaft. Von den in der Stadt gelisteten 104 Unternehmen des Gastgewerbes gab es vier Ausfälle. Damit war diese Branche mit einem Wert von 3,85 Prozent am stärksten betroffen.

Allerdings ist die rückläufige Beschäftigtenzahl im Gastgewerbe der Stadt nach Erkenntnissen der Arbeitsagentur nicht ganz neu und schlug sich auch schon vor Corona nieder. Ende 2015 zählte die Behörde noch 540 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Gastronomiemitarbeiter in der Stadt.

Fünf Jahre später waren es nur noch 380. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der geringfügig Beschäftigten in Brandenburg an der Havel von 270 auf 160. Spiegelbildlich zu solchen Zahlen ist der Bedarf an Arbeitskräften in der Gastronomie zu sehen.

Mehrere Gastronomiebetriebe sind auf Suche nach Arbeitskräften. Der Arbeitsagentur in Brandenburg an der Havel wird nach Kirchners Angaben aktuell folgender Bedarf gemeldet: 4 Stellen als Koch/Köchin, 9 Stellen als Servicekraft, 2 Stellen als Helfer/in Küche und 1 Stelle als Restaurantfachmann/frau.

Von Jürgen Lauterbach