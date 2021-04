Brandenburg/H

Vor Ostern gab es an Brandenburger Schulen ein regelrechtes Schnelltestchaos. Jetzt nach den Ferien sind genug Tests da, aber der Großteil der Schülerinnen und Schüler ist wieder im Distanzunterricht. Am Präsenzunterricht nehmen derzeit nur Grundschülerinnen und -schüler sowie die Abschlussklassen teil. Für sie gilt ab dem 19. April eine Testpflicht: Sie müssen sich zweimal die Woche Zuhause testen bevor sie in die Schule kommen.

Fast 2000 Tests sind in den letzten Tagen in der Luckenberger Schule eingetroffen. Das ist erstmal genug für die 300 Schülerinnen und Schüler. Die Eltern wurden über die kommende Testpflicht informiert und mit den nötigen Formularen versorgt. „Sie können selbst entscheiden, ob sie die Tests abholen möchten oder ob die Schule diese den Kindern direkt mitgeben soll“, sagt Heiko Nachtigall, der Schulleiter der Grundschule. Sobald das geklärt ist, kann es losgehen. Die Schülerinnen und Schüler sind im Moment im Wechselmodell und sollen sich entweder Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag vor Unterrichtsbeginn testen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was passiert, wenn Kinder die Testbestätigung Zuhause vergessen?

Christina Hübner von der Wilhelm-Busch-Grundschule hat ein wenig Bauchschmerzen, wenn sie an nächste Woche denkt. Einerseits findet sie das Testen der Kinder wichtig, andererseits entstehen mit der Testpflicht neue Herausforderungen. „Wir wollen heute im Kollegium nochmal besprechen, was wir machen, wenn die Kinder die Unterschrift nicht dabei haben“, sagt die Schulleiterin. Die Eltern sollen per Unterschrift auf einem Formular jeweils aktuell bestätigen, dass ihre Kinder den obligatorischen Selbsttest durchgeführt haben und das Ergebnis negativ ist. Der Großteil der Eltern unterstütze die Testpflicht zwar, aber es könne ja immer mal sein, dass das Formular morgens Zuhause vergessen werde, so Hübner.

Winfried Overbeck vom Domgymnasium hat schon einen groben Plan für die anstehenden Testungen. „Wir werden wahrscheinlich an den Eingängen kontrollieren und falls jemand den Test vergessen hat, kann er sich unter unserer Aufsicht in einem abgetrennten Raum nachtesten lassen“, erklärt der Schulleiter. Im Moment seien ja nur die 10. und die 12. Jahrgänge im Schulgebäude, da sei es übersichtlich. Auch die Lehrkräfte lassen sich zweimal die Woche testen. „Ich finde es wichtig, dass wir hier mit gutem Beispiel vorangehen. Besonders, weil die Infektionslage gerade nochmal eine ganz andere Qualität bekommen hat“, sagt Overbeck.

Der Großteil der Elternschaft unterstützt die Testpflicht

Aber nicht alle Eltern sind mit der Testpflicht einverstanden. In Online-Chats der „Querdenker“-nahen Bewegung „Brandenburger Eltern stehen auf“ kursieren Protestbriefe und auch das Urteil des Weimarer Amtsgericht gegen die Maskenpflicht an Schulen wird diskutiert. Einige Eltern kündigen an, ihre Kinder Zuhause zu lassen, sobald die Testpflicht gilt. Andere fordern dazu auf die zuständigen Institutionen mit Einschreiben zu „überfluten.“ Laut einer MAZ-Recherche liegen zudem bereits mehrere Eilanträge gegen die Testpflicht bei den Brandenburger Verwaltungsgerichten vor.

Jörg-Peter Gruhn ist Schulleiter der Oberschule in Kirchmöser. An seiner Schule habe es nur bei Eltern von zwei Schülern Vorbehalte gegenüber der Testpflicht gegeben. „Aber nachdem wir das Gespräch suchten und die Eltern über die aktuelle Lage aufklären konnten, haben auch diese ihre Einverständniserklärung gegeben“, sagt Gruhn. Er hoffe, dass bald auch die 7. bis 9. Klassen wieder in den Präsenzunterricht dürfen. „Da sehe ich bei manchen Schülern wirklich große Lücken. Vor allem in den Prüfungsfächern Mathematik, Deutsch und Englisch“, sagt Gruhn. Besonders Schüler, die auch im Präsenzunterricht schon Probleme hätten dem Unterricht zu folgen, hätten durch das Homeschooling besonders große Schwierigkeiten.

Von Lena Köpsell