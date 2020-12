Brandenburg/Havel: Das sind die Gewinner und Verlierer des Jahres 2020

Brandenburg/H

Das in jeder Hinsicht merkwürdige Corona-Jahr neigt sich dem Ende entgegen und alle hoffen auf ein besseres 2021. Doch wer hat in Brandenburg an der Havel und Umgebung besonders von sich reden gemacht? Die MAZ-Lokalredaktion präsentiert die Gewinner und Verlierer des Jahres 2021. Eine subjektive Auswahl.

Gabriele Wolter ist Geschäftsführerin des städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel und Dienstherrin von mehr als 1000 Mitarbeitern. In diesem Job hat man ohnehin gut zu tun, doch im Corona-Jahr überschlagen sich die Ereignisse förmlich. Gemeinsam mit ihren Kollegen hat die bescheidene Frau aus Mahlenzien das Krankenhaus bisher mit Bravour und ruhiger Hand durch die Krise gesteuert. Eine klare Gewinnerin des Jahres.

Anzeige

Michael Brandt ( CDU) verantwortet als Beigeordneter unter anderem den Bürgerservice und die Gewerbeaufsicht.

Beigeordneter Michael Brandt (CDU). Quelle: JACQUELINE STEINER

Er hat zugelassen, dass nach dem ersten Lockdown die Verwaltung allenfalls zögerlich wieder aufgemacht wurde, und dass der Außendienst fast komplett auf eigene Kontrollen der Eindämmungsmaßnahmen verzichtete, lieber auf das gegenseitige Verpetzen der Gewerbetreibenden setzte. 2020 ist sein Verliererjahr.

Berthold Plannerer fluchte und siegte. Und zwar über den Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Berthold Plannerer hat es schriftlich: Die verkehrsrechtliche Anordnung vom 25. März 2020 ist rechtswidrig und wird aufgehoben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dessen Verkehrsbehörde hatte am 25. März ein Tempo-Limit von 30 km/h für die Brielower Ortsdurchfahrt angeordnet. Der ehemalige Frischbeton-Chef legte Widerspruch ein. Der Kreis lenkte ein. Der Zustand der Chausseestraße ist nicht schlecht genug, um eine Tempobegrenzung anzuordnen. Seit Ende September darf wieder 50 gefahren werden.

Lennart Hellberg hat sich um sieben Millionen Euro verrechnet. Das lässt man sonst nur BER-Chefs durchgehen, in der freien Wirtschaft fliegt man sonst dafür.

Lennart Hellberg, Geschäftsführer PMP Architekten und Dombaumeister in Brandenburg an der Havel. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Hofarchitekt für das Domstift hatte für das Sanieren von Ostklausur und Spiegelburg 7,6 Millionen veranschlagt, ein Nachrechnen ergab plötzlich eine benötigte Summe von mehr als 14 Millionen Euro. Im Dom wird geknurrt, aber nicht gehandelt. Hellberg ist dennoch ein Verlierer.

Stephan Boden verfasst normalerweise Bücher übers Segeln und die Vorzüge des Lebens in der brandenburgischen Provinz.

Stephan Boden und Hund Günther. Quelle: Ela Heinrich

Doch in diesem Jahr war alles anders und der Schriftsteller beschrieb das Leben in Zeiten der Pandemie. Mit seinen Corona-Tagebüchern schrieb er sich in die Herzen unzähliger MAZ-Leser und sie teilhaben am Leben seiner Familie, zu der natürlich auch Hund Günther gehört. Stephan Boden ist ein klarer Gewinner.

Frank Geue wollte Wusterwitz nach seiner Wahl zum Bürgermeister 2019 voranbringen.

Der abgewählte Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue. Quelle: André Großmann

Doch dazu kam es nicht. Viele Wähler nahmen ihm übel, dass er zu den Unterzeichnern eines Abwahlantrages gegen Amtsdirektorin Ramona Mayer gehörte. Nach turbulenten Monaten erreichte ihn am 23. August die Retourkutsche. Bei einem Bürgerentscheid stimmte eine Mehrheit der Wusterwitzer für seine Abwahl. Geue verlor sein Ehrenamt.

Von aw, bür, hms