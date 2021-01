Brandenburg/Havel: Der Biberbaum ist gefallen und abtranportiert

Die Nagetierfamilie von der Homeyenbrücke hat Dienstagnacht ganze Arbeit geleistet. Ihr Baum am Havelufer ist gefallen. Lange trieb er nicht an der Wasseroberfläche.

Ein Biber haben diesen Baum am Ufer der Niederhavel in Höhe der Homeyenbrücke so kräftig zernagt, dass er umfiel und im Wasser landete. Quelle: Rüdiger Böhme