Brandenburg/H

Udo Geiseler ist sehr erfreut, so wie seine Mitbewohner im Ortsteil Plaue. Seit Wochenbeginn gibt es wieder eine Stelle, zu der die Plauer ihre Pakete hinbringen und abholen können und wo ihre Postsachen erledigen können.

„Ganz leise und unbemerkt hat heute unsere neue Poststelle im ehemaligen Reisebüro im Ortszentrum eröffnet“, berichtet der Ortsbürgermeister des Brandenburger Ortsteils. Informiert wurde Geiseler vorab nicht – sonst hätte der Ortsvorsteher die neuen Mitarbeiterinnen gleich am Montag gern mit ein paar Blumen begrüßt. Inzwischen hat er das aber nachgeholt.

Wie die MAZ berichtete, hatte Jan Sammer (32) die Post- und DHL-Filiale in seinem Second-Hand-Buchladen als Partnerunternehmer in der Genthiner Straße 27 Ende Juni geschlossen. Denn der Brandenburger war nicht einverstanden mit der neuen Regelung im Partnervertrag mit der Deutschen Post AG.

Ortsvorsteher Geiseler ist erfreut

Der Ortsbürgermeister ist froh, dass mit der Eröffnung ein öffentliches Angebot in Plaue erhalten bleibt. Geiseler: „Vielleicht hat sich unsere Nachdrücklichkeit ja doch gelohnt“. Nach der Schließung der Partnerfiliale habe erst einmal Ruhe geherrscht, danach habe sich die städtische Wirtschaftsförderung um das Thema gekümmert.

Die Interimsfiliale ist noch etwas spartanisch eingerichtet. Quelle: Udo Geiseler

Geöffnet ist die noch recht spartanisch eingerichtete Filiale in der Genthiner Straße 45 werktags jeweils nachmittags und an den Samstagen vormittags. Udo Geiseler hofft auf ein nicht nur kurzes Gastspiel.

„Wenn sich der Umsatz halbwegs lohnt und die Freundlichkeit der Plauer dazukommt, dann sollte die Poststelle doch dauerhaft gesichert sein“, postet der SPD-Kommunalpolitiker im sozialen Netzwerk Facebook.

Aktuell Interimsfiliale

Was längerfristig geschieht, ist allerdings noch offen. Unternehmenssprecherin Anke Blenn bekräftigt die Absicht, die Postversorgung für die Kunden im näheren Umfeld weiterhin mit einer Filiale sicherzustellen.

„Da es nicht gelungen ist, einen Einzelhändler oder Gewerbetreibenden in diesem Bereich für die Übernahme von Postdienstleistungen in seinem Geschäft zu finden, haben wir am 18. Oktober in der Genthiner Straße 43 eine Interimsfiliale eröffnet“, teilt die Pressesprecherin mit. Dafür habe die Post Räumlichkeiten gemietet und einen Mitarbeiter eingestellt.

Post will wieder Partner-Filiale

Ziel sei es aber nach vor, in diesem Bereich sobald wie möglich wieder eine Partner-Filiale zu eröffnen, um den Service in Kooperation mit einem Geschäftsinhaber in dessen Kerngeschäft zu integrieren, so Anke Blenn.

Dann könnte die Post ihre Dienstleistungen wieder zu attraktiveren Öffnungszeiten anbieten, als es bislang im Format einer Interimsfiliale betriebswirtschaftlich möglich ist. Anfragen von Einzelhändlern wären der Post willkommen.

Aufforderung an die Sparkasse

Udo Geiseler hofft auf mehr als einen Anfang: „Die Mittelbrandenburgische Sparkasse sollte sich jedenfalls ein Beispiel an der Post AG nehmen.“ Er spielt darauf an, dass die MBS Plaue zum 31. Januar 2018 den Rücken zugekehrt hat und auch den Geldautomaten abbaute mit dem Hinweis auf ein „verändertes Kundenverhalten“. Gegen die Schließung regte sich Protest.

Wenn sich nun auch noch ein Nachfolger fände für das neben der Post gelegene ehemalige Café am Stern, wäre Udo Geiseler noch zuversichtlicher, „dass Plaues Mitte nicht stirbt“.

Von Jürgen Lauterbach