Brandenburg/H

„Die Palliativstation ist nicht der Ort, an dem nichts mehr geht“, betont Helmut Reichardt, Oberarzt auf dieser neuen Station des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel. „Wir geben den Tagen Leben“, fügt Stationsleiterin Dorit Schwesig hinzu.

Die beiden Fachleute für die Linderung von Schmerzen und die Verbesserung eines von schwerer Krankheit geprägten Alltags haben in den vergangenen Monaten eine beinahe wundersame Heilung erlebt. Zwanzig Arbeitsplätze wurden heile gelassen. Darunter die eigenen.

Im November 2020 sieht alles grau und trist aus. Denn damals wird bekannt, dass das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin die etablierte Palliativmedizin im Lehniner Krankenhaus schließen würde. Mit Konsequenzen für die zwanzig dort beschäftigten Fachkräfte.

Das aufeinander eingespielte Team auf der Station würde auseinanderbrechen. So viel scheint klar. Doch kurz vor Weihnachten bahnt sich eine bessere Lösung an.

Steigerung auf fast 500 Betten

Das Städtische Klinikum will schon länger ein Palliativangebot aufbauen, wie Klinikdirektor Markus Deckert und Geschäftsführerin Gabriele Wolter berichten. In den Jahren 2020 und 2021, das wissen sie, würde die Bettenzahl laut Krankenhausplan um 55 Betten von 440 auf fast 500 steigen.

Es gibt also Spielräume für Neues. Der Plan, eine kleine Infektionsstation aufzubauen, ist vor allem an fehlendem zusätzlichen Personal gescheitert. Die Brandenburger Klinikleitung nimmt also Gespräche mit Oberarzt Reichardt, Stationsleiterin Schwesig und dem Träger des Lehniner Krankenhauses auf.

Im Ergebnis bewirbt sich mit nur einer Ausnahme das komplette Team der Station und wird übernommen. Die Haustechniker richten eine Etage in der verlassenen früheren Kinderklinik auf dem Klinikum-Gelände Hochstraße her.

Zur Galerie Das Städtische Klinikum Brandenburg hat sein Versorgungsspektrum ausgebaut. Seit März gibt es die Palliativstation

Im März nimmt ein 18-köpfiges Team aus medizinischem und Pflegepersonal, Physio- und Musiktherapeuten, Psychologin und Sozialarbeiterin, die Arbeit mit anfangs fünf Palliativ-Patienten auf. Sie sind offenbar happy, dass sie ihr in Lehnin begonnenes Lebenswerk fortsetzen können.

Organisatorisch gehört die neue Station zum Zentrum für innere Medizin II. Dessen Direktor Markus Deckert widerspricht dem Eindruck, es handele sich um eine Sterbestation. „Unser Ziel ist immer, die Patienten nach Hause zu entlassen oder in ein Hospiz“, betont der Krebsspezialist.

Schmerz im Verständnis der Palliativmedizin gehe wesentlich über körperliches Empfinden hinaus, erklärt Chefarzt Deckert. Im Fokus der Behandlung stehe auch der seelische, soziale und spirituelle Schmerz der Patienten.

Patienen zwischen Anfang 20 und über 90

Bis zu elf Menschen können die Palliativspezialisten im städtischen Krankenhaus aufnehmen. Hilfe finden nach den Erfahrungen Menschen, die gerade jenseits der 20 sind, ebenso wie Patienten im Alter über 90. Sie haben in der Regel Einzelzimmer. Es gibt ein Doppelzimmer.

Als durchschnittliche Verweildauer auf der Station gibt Oberarzt Reichardt elf Tage an, doppelt so viele wie sonst im kommunalen Krankenhaus. Aufgrund der langen Lehniner Vorerfahrung sind die Palliativmediziner schon gut vernetzt. Nicht nur mit ihren neuen Kollegen im Klinikum, sondern auch mit vielen Einrichtungen zwischen Nauen und Ludwigsfelde, Ziesar und Blankenfelde-Mahlow.

Wachstumspläne im Klinikum

Ob die Palliativstation auf Dauer in der alten Kinderklinik bleiben wird, sei offen, sagt die Geschäftsführerin. Sie hat Baupläne in ihrer Tasche, doch was sie weder dort noch in ihrer Schublade hat, sind acht Millionen Euro für die geplante räumliche Erweiterung.

Die Aufstockung des bestehenden Klinikum-Neubaus wäre laut Wolter Möglichkeit, um den gestiegenen Raumbedarf zu decken. Platz sei allein wegen der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) und die für sie geforderten Hochschulambulanzen notwendig.

Die eingangs erwähnte Station für infektiologische Diagnostik ist auch nur verschoben und nicht vom Tisch.

Von Jürgen Lauterbach