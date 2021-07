Brandenburg/H

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag auf das Gelände einer Firma in der Meyerstraße gelangt, indem sie das Vorhängeschloss des Eingangstores durchtrennten. Auf dem in der Neustadt gelegenen Betriebsgelände begaben sie sich zu einem als Werkstatt genutzten Hallenkomplex, berichtet die Brandenburger Polizei.

Dort bohrten die Einbrecher das Türschloss auf. Sie stahlen eine bisher unbekannte Anzahl an hochwertigen Werkzeugen. In den Hallen wurden zudem diverse Schränke durchwühlt.

Nach Polizeiangaben ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann diesbezüglich Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bürger können auch das Hinweisformular im Bürgerportal nutzen, zu erreichen unter: www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/hinweis

Von MAZ