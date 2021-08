Brandenburg/H

Eine böse Überraschung erlebten die Mitarbeiter eines Verkaufsmarktes am Dienstagmorgen in der Upstallstraße in Brandenburg an der Havel. Bei Arbeiten an der Klimaanlage des Geschäfts entdeckten Techniker, das bislang noch unbekannte Täter einige an der Rückseite des Gebäudes verlaufende Kupferrohre mit einem Durchmesser von circa einem Zentimeter durchtrennt hatten. Etwa zehn Meter der abgetrennten Kupferrohre nahmen die Diebe als Beute mit.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum von Montagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/5600 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZ