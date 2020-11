Brandenburg/H

Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ( CDU) stärkt den Musikern den Rücken, die am Sankt-Martins-Tag von Kirchtürmen und Fenstern aus musiziert hatten und denen nun ein Bußgeld droht, weil sie die kleine musikalische Aktion nicht bei der Ordnungsbehörde angemeldet hatten.

Die frühere Brandenburger Oberbürgermeisterin war durch den Bericht in der MAZ auf das Problem aufmerksam geworden, das sie offenbar zunächst für einen Scherz hielt. „Ich dacht erst, es sei eine Vorlage für einen neuen Sketch für unseren geliebten Loriot“, schreibt sie in einem offenen Brief an Orchestermusiker Sören Fries.

„Angedrohter Verwaltungsvorgang“

Als ehemalige Verwaltungschefin räumt sie ein, dass es bedauerlich sei, dass „kein notwendiger Antrag gestellt wurde“.

Den Musikern kündigt Tiemann gleichwohl ihre Bereitschaft an, Kosten persönlich zu übernehmen, die aufgrund des „angedrohten Verwaltungsvorganges“ auf die Symphoniker zukommen könnten.

Unverhohlen ist Tiemanns Kritik an der Brandenburger Theaterleitung. Sie bietet ihre Hilfe an für die Antragstellung möglicher Adventskonzerte. Denn: „Augenscheinlich gibt es seitens des Theaters für diese schöne Geste von Ihnen keine große Aufmerksamkeit.“

Von Jürgen Lauterbach