Brandenburg/H

Der Festplatz am Wiesenweg in Brandenburg an der Havel ähnelt an diesem Dienstag um die Mittagszeit einem Autokino. In acht Reihen stehen jeweils knapp 20 Autos nebeneinander. Vor ihnen ist eine Bühne aufgebaut, allerdings ohne Kinoleinwand.

Die Fahrzeuginsassen haben am Eingang jeweils eine Plastiktüte ihrer Gewerkschaft in Empfang genommen. Die IG Metall spendiert zum Warnstreik der drei führenden Industriebetriebe in der Stadt Getränke, Brötchen, Brezel, Wiener und ein paar Süßigkeiten.

„Besondere Zeiten erfordern besondere Aktionsformen“, sagt Gewerkschafterin Stefanie Jahn auf der Bühne vor rund 400 Teilnehmern. Die sonst bei Warnstreiks üblichen Menschentrauben vor den Werkstoren gibt es während des mehrstündigen Arbeitskampfes diesmal auch aus Sicherheitsgründen nicht. Denn mit den Autos dazwischen lässt sich leichter Abstand halten.

In der laufenden Tarifauseinandersetzung der Elektro- und Metallindustrie und auch der Stahlindustrie geht es für die IG-Metaller um Lohnerhöhungen mit einem Volumen von 4 Prozent, um Beschäftigungssicherung, die Angleichung der Ost-Tarifverträge an den westdeutschen Standards und um Auszubildende.

Von der Brandenburger Polizei flankiert haben sich Beschäftigte von Heidelberger Druckmaschinen in Hohenstücken, ZF Getriebe Brandenburg in der Caasmannstraße und des Riva-Elektrostahlwerks BES in der Woltersdorfer Straße um die Mittagszeit mit Autos und Fahrrädern in Bewegung gesetzt.

Ihr Autokorso führt durch den Quenz und die Klingenbergsiedlung zum Zentrumsring und Wiesenweg, wo die Polizei den übrigen Verkehr wegen der mit IG-Metall-Fähnchen geschmückten Autos der Demonstrationsteilnehmer zeitweise stoppt.

Das Thema 35-Stunden-Woche ist für die Brandenburger Stahlarbeiter im Gegensatz zu ihren Kollegen in den anderen Werken schon lange erledigt. Dennoch weist Martin Bahn vom BES-Betriebsrat auf die Bedeutung der zentralen Forderung für die Metall- und Elektroindustrie hin.

Riva-Betriebsräte verbreiten Zuversicht

Martin Bahn hat den Arbeitskampf 2019 noch in bester Erinnerung, als das Riva-Unternehmen den Tarifabschluss Stahl Ost anerkannte mit einer 3,7-prozentigen Erhöhung und Sonderzahlungen. „Riva, rück’ die Kohle raus, sonst geh’n hier die Öfen aus“, wiederholten er und sein Kollege eine frühere Arbeitskampflosung.

Der stellvertretende BES-Betriebsratschef Thomas Albrecht hofft, dass sein Arbeitgeber am Schluss dieser Tarifauseinandersetzung wieder „in die Knie“ geht. Nach seinen Angaben kommt das Brandenburger Elektrostahlwerk gut durch die Corona-Krise.

Mindestens eine 2 vor dem Komma

Das Werk habe durchgearbeitet und kaum Produktionsausfälle gehabt. „Eine 2 vor dem Komma ist das Allerwenigste, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten“, sagt der IG-Metaller und Betriebsrats-Vize. Ein Corona-Bonus ist für ihn und seine Kollegen zu wenig.

Albrecht spricht von „Rekordergebnissen“ beim Versand der Coils und Stranggussknüppel, die bei Riva in Brandenburg produziert werden, unter anderem für die Fundamente und Türme von Windkrafträdern.

Betrieb brummt

„Der Betrieb brummt und die Belastungsgrenze der Beschäftigten ist ganz klar erreicht“, pflichtet ihm die 1. IG-Metall-Bevollmächtigte bei. Die harte Arbeit müsse sich finanziell stärker im Geldbeutel auswirken. „Die angebotene Corona-Prämie ist zu gering“, sagt Stefanie Jahn.

IG-Metaller Sven Hutengs, Betriebsratschef bei Heidelberger Druck in Brandenburg an der Havel, warnt davor, auf Forderungen der Arbeitgeberseite einzugehen und auf Lohn- und Gehaltserhöhungen zu verzichten.

Für Arbeitgeber sei der Zeitpunkt für mehr Geld niemals richtig, weil aus ihrem Blickwinkel „irgendwie doch immer Krise“ sei.

Doch Lohnverzicht, so Hutengs, sichere keine Arbeitskräfte. Im eigenen Konzern vermisst er seit vielen Jahren Ideen, die Arbeitsplätze zu erhalten. „Im Gegenteil, mit sinkenden Umsätzen wurden bei Heidelberger Druck Arbeitsplätze abgebaut“, kritisierte er.

Arbeitsplatzabbau bei Heidelberg

Hutengs erinnert daran, dass sein Werk seit Frühjahr 2020 mehr als hundert Arbeitsplätze abbauen müsse, ganz unabhängig von der Pandemie habe das schon vorher festgestanden.

In den vergangenen Jahren seien es immer wieder die Arbeitnehmervertreter der IG Metall mit Unterstützung der Geschäftsleitung der IG Metall gewesen, die das Unternehmen immer wieder vor der Insolvenz gerettet hätten.

„Wir wollen 4 Prozent mehr Geld in Verbindung mit einer möglichen Beschäftigungssicherung“ versichert Hutengs. Außerdem fordert er einen tariflichen Rahmen für betriebliche Zukunftstarifverträge.

