Brandenburg/Havel: Drei Brände in Hohenstücken in nur einer Nacht

Zeugen meldeten in der Nacht zu Dienstag ein brennendes Fahrzeug auf einem Betriebsgelände in der Rathenower Landstraße in Hohenstücken. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Erste Ermittlungen der eingesetzten Polizisten ergaben, dass der stillgelegte Alfa Romeo womöglich absichtlich in Brand gesetzt wurde. Das Auto brannte aus.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stieß die Polizei auf zwei weitere Brände in der Nähe. Aus noch ungeklärter Ursache waren in der Sophienstraße vier Mülltonnen in Brand geraten. In der Gustav-Metz-Straße brannte zudem ein kleinerer Haufen mit Unrat. Beide Brände löschte die Feuerwehr.

Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei kann die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern. Sie nahm mehrere Anzeigen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer in jener Nacht im Umfeld der genannten Brandorte etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/5600 in Verbindung zu setzen.

