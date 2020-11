Brandenburg/Havel: Drei Luxusautos in der Kirchhofstraße niedergebrannt

Brandenburg/H

Vier hochwertige Autos haben in der Nacht zu Montag in einem Carport in Brandenburg an der Havel gebrannt. Drei brannten nieder. Das vierte hat sein Besitzer noch aus dem Carport gefahren.

Nach Angaben der Brandenburger Polizei wurden Feuerwehr und Polizei Montagnacht um 1 Uhr in die Kirchhofstraße in der Brandenburger Neustadt gerufen. Mehrere Zeugen meldeten die brennenden Fahrzeuge. Sie standen im Carport eines frei zugänglichen Hinterhofes der Kirchhofstraße.

Der Carport in der Kirchhofstraße steht laut Polizei auf einem frei zugänglichen Grundstück. Quelle: Privat/Meetingpoint Brandenburg

Aus bislang nicht geklärter Ursache brannten die vier hochwertigen Fahrzeuge, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Um welche Marken es sich handelt, möchte er nicht sagen. Nach Angaben des Portals Meetingpoint sind ein Austin Martin, ein Porsche 911 und ein AMG Mercedes niedergebrannt.

Einem Eigentümer gelang es, sein Auto leicht beschädigt aus der Gefahrenstelle zu fahren. Polizisten löschten den Brand an diesem Wagen mit einem Handfeuerlöscher. Die drei anderen Autos waren nicht mehr zu retten.

Einsatzkräfte der Brandenburger Feuerwehr konnten das Feuer am Ende löschen und verhindern, dass es auf weitere Fahrzeuge oder gar auf umliegende Gebäude übergreift.

Retter des eigenen Wagens verletzt

Der Retter seines eigenen Wagens wurde bei seiner Aktion leicht am Fuß verletzt, berichtet die Polizei. Er habe keine sofortige medizinische Betreuung an Ort und Stelle benötigt.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen wird der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und Zeugen zu dem Vorfall befragt. Derzeit laufen intensive Ermittlungen zur Brandursache und einem möglichen Motiv, seinen solchen Brand zu legen. Die Ermittlungen würden derzeit in alle Richtung geführt.

Neue Dimension für Brandenburg

„Ein Brand in solchen Dimensionen ist neu in Brandenburg an der Havel“, sagt der Polizeisprecher. In der jüngeren Vergangenheit hat es nach seiner Kenntnis in der Kirchhofstraße nicht gegeben, teilt er bezogen auf die vergangenen beiden Jahre mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die vor dem Brand oder unmittelbar danach Menschen im Bereich der Kirchhofstraße oder im näheren Umfeld beobachtet haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten.

Auch wer mit sonstigen Hinweisen zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03381/5600 bei der Polizeiinspektion Brandenburg zu melden. Hinweise sind auch möglich auf einem Formular der Polizei Brandenburg: www.polizei.brandenburg.de.

Von jl