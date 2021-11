Brandenburg/H

Die Zahl der Menschen, die im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden, ist in den vergangenen Wochen „langsam, aber stetig“ gestiegen, berichtet Klinikum-Sprecher Björn Saeger.

Die Altersstruktur auf den Corona-Stationen ist seinen Angaben zufolge stark gemischt. Patientinnen und Patienten im Alter von 12 bis über 90 Jahre befinden sich momentan im Klinikum in Behandlung.

Die Entwicklung beschreibt der Referent von Geschäftsführerin Gabriele Wolter folgendermaßen. Am 15. Oktober haben drei Covid-19-Patienten auf der Normalstation des städtischen Universitätsklinikums gelegen.

Entwicklung im Klinikum Brandenburg an der Havel

Viermal so viele, nämlich 12 Frauen und Männer, waren es rund zwei Wochen später am 1. November. Die Zahl ist inzwischen weiter gestiegen. Björn Saeger: „Aktuell werden 17 Patienten mit Covid-19 im Klinikum behandelt, davon 14 auf der Covid-19 Normalstation und drei auf der Intensivstation. Einer der Intensivpatienten wird beatmet.“

Der überwiegende Teil der Patienten auf der Intensivstation ist ungeimpft. Nähere Angaben kann der Klinikum-Sprecher dazu aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen. Auf der Normalstation, auf der Patienten ständig entlassen und neu aufgenommen werden, wurden in den vergangenen Wochen überwiegend nicht geimpfte Frauen und Männer medizinisch versorgt.

Das Krankenhaus in der Hochstraße hat die Covid-19 Bettenkapazitäten in den vergangenen Wochen an den steigenden Bedarf schrittweise angepasst. Unabhängig von der Anzahl der Covid-19 Patienten sind die Intensivstationen seit 14 Tagen stark ausgelastet, versichert Björn Saeger. Für Covid-19 Patienten werden zurzeit vier Betten auf der Intensivstation vorgehalten, von denen die genannten drei aktuell besetzt sind.

Bisher musste das Klinikum noch keine planbaren Operationen verschieben. Angesichts der schnell steigenden Inzidenzen könnte das aber erforderlich werden, heißt es.

Keine Anfeindungen in Brandenburg an der Havel

Ob es im Klinikum angesichts der steigenden Inzidenzzahlen künftig wieder ein Impfangebot im Klinikum geben wird, kann der Krankenhaussprecher momentan noch nicht sagen.

Ärzte und Pflegekräfte im Klinikum und auch die Beschäftigten in der Rettungsstelle bleiben im Übrigen verschont von Anfeindungen wegen der Coronabeschränkungen. Einen Trend, dass Besucher des Klinikums ihre Unzufriedenheit am Personal auslassen würden, bestätigt Björn Saeger nicht. Es könnte sich allenfalls einmal um Einzelfälle handeln.

Im Übrigen wurden die Zugangsregelungen zum Klinikum an diesem Montag an die gültige Eindämmungsverordnung angepasst. Besucherinnen und Besucher stationärer Patienten müssen nun einen negativen Covid-19 Test nachweisen.

Inzidenz in Brandenburg an der Havel

In Brandenburg an der Havel sind in der zurückliegenden Woche knapp 150 Menschen zusätzlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 204 Fällen pro 100.0000 Einwohnern.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnet die Brandenburger Stadtverwaltung 2960 laborbestätigte Fälle einer Covid-19-Infektion. 2652 sind den offiziellen Zahlen zufolge genesen. 94 Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind mit dem Coronavirus gestorben.

Von Jürgen Lauterbach