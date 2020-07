Brandenburg/H

In der Rathenower Landstraße war am Donnerstagnachmittag ein 70 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg unterwegs. Plötzlich lief ein dreijähriges Kind auf den Radweg, berichtet die Polizei am Freitag.

Der Radfahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu bremsen. Es folgte ein Zusammenstoß. Dabei wurden der Radfahrer und das Kind leicht verletzt.

Der Rentner wurde im Krankenhaus behandelt. Um das Kind kümmerten sich die Erwachsenen. Die Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf.

Von MAZ