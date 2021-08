Brandenburg/H

In der Brahmsstraße wurde ein Mann am Samstagmorgen durch einen Stich verletzt. Die Polizei berichtet an diesem Wochenende über insgesamt drei Gewalttaten in Brandenburg an der Havel.

Gegen 8.10 Uhr am Samstagmorgen waren Rettung und die Polizei in einer Wohnung in der Brahmsstraße auf dem Görden im Einsatz. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es in der Wohnung zum Streit zwischen die in Trennung lebenden Eheleute, berichtet Marko Lange für die Polizeiinspektion.

Unbekannter spitzer Gegenstand

Während der Auseinandersetzung attackierte die Frau den Mann mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand. Der Ex-Partner erlitt dadurch mehrere überwiegend leichte Verletzungen, die später im Krankenhaus ärztlich behandelt wurden.

Am Tatort kamen die Kriminalpolizei und die Spurensicherung zum Einsatz. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

