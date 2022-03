Brandenburg/Havel: Einbrecher durchwühlen elf Keller in der Altstadt

Brandenburg/H

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte mehrere Keller in der Brandenburger Altstadt aufgebrochen. Laut Mitteilung von diesem Montag hat eine Anruferin der Polizei mitgeteilt, dass die Täter in mindestens zehn Keller des Mehrfamilienhauses in der Willi-Sänger-Straße eingedrungen seien.

Am Tatort stellten die Beamten fest, dass elf Kellertüren gewaltsam geöffnet worden sind. Die Einbrecher haben offenkundig alles nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Die Kripo ermittelt in diesen Fällen, die als besonders schwere Diebstähle klassifiziert sind.

Von MAZ-online