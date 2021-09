Brandenburg/H

Unbekannte haben an einem Tag in den vergangenen vier Wochen eine leerstehende Werkhalle in der Carl- Reichstein- Straße ausgeguckt und sich Zutritt in die Werkhalle verschafft. Dort haben sie einen Sicherungskasten, Krantechnik und Kabel entfernt.

Der Schaden durch den Einbruch beträgt nach Polizeiangaben mehrere tausend Euro. Die Kripo hat in diesem Fall angefangen zu ermitteln.

In einem anderen Fall von Diebstahl ist in der Nacht zu Mittwoch eine angekettete schwere Baumaschine verschwunden, die auf einer umzäunten Baustelle in der Flämingstraße abgestellt war. Wie es den Dieben gelungen ist, sie fortzuschaffen, lässt sich noch nicht sagen. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Von Travis Liebner