Brandenburg/H

Am Sonneneck in Brandenburg an der Havel ist ein Wohnungseinbruch am Donnerstag gescheitert. Der geschädigte Eigentümer stellte um die Mittagszeit frische Hebelspuren an einer Tür des Einfamilienhauses in Wilhelmsdorf fest.

Unbekannte hatten offenkundig versucht, die rückwärtig gelegene Hauseingangstür mit Gewalt zu öffnen. Zum Glück scheiterten sie. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren.

Von MAZ