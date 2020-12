Brandenburg/Havel: Einbruch in Kita auf dem Görden

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter sind in Brandenburg an der Havel in eine Kindertagesstätte in der Beethovenstraße im Stadtteil Görden eingebrochen. Sie verschonten das Hauptgebäude und drangen dafür in mehrere Geräteschuppen auf dem Areal ein. Das teilte die Polizei mit.

Die Tatzeit liegt demnach zwischen 12 Uhr am Montag und 7.45 Uhr am Dienstag. Nachdem die Täter den Maschendrahtzaun um das Grundstück niedergetreten hatten, drangen sie in die drei Nebengebäude ein.

Schlösser aufgebrochen

„Dazu wurden die Vorhängeschlösser beschädigt und geöffnet“, berichtet Peggy Wölk, die Leiterin des Führungs- und Revierdienstes in der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. „Was entwendet wurde, konnte bisher noch nicht benannt werden“, erklärt sie.

Die Beamten sicherten laut Wölk Spuren am Tatort. Jetzt ermittle die Kripo in dem Fall.

