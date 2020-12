Brandenburg/Havel: Einbruchsserie in Lauben

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter sind in den zurückliegenden Tagen in mehrere Lauben in Brandenburg an der Havel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in insgesamt fünf Bungalows in der Kleingartenanlage Schafdamm in Butterlake und stahlen unter anderem diverse Elektrowerkzeuge. Das teilte die Polizei mit.

Demnach ereigneten sich die Taten bereits zwischen Dienstag, 8. Dezember, und Freitag, 11. Dezember. An diesem Tag wurden die Einbrüche entdeckt und der Polizei gemeldet.

Täter hebeln die Türen auf

Die Täter hätten die Türen aufgehebelt und seien dann in die Gebäude eingedrungen, berichtete Polizeisprecher Simon Harre von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Dann hätten die Einbrecher die Werkzeuge sowie Kabeltrommeln und lose Kabel gestohlen. „Der Gesamtschaden wird auf über 1500 Euro geschätzt“, erklärte Simon Harre.

Die Polizei hat Spuren an den Tatorten gesichert. Die Kripo hat die Fälle übernommen.

Von MAZ