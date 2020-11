Brandenburg/H

Am Montagnachmittag stürzte ein 11-jähriger Junge in der Brandenburger Neustadt und verletzte sich dabei leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er mit seinem Fahrrad aus der Franz-Ziegler-Straße in Richtung der Otto-Sidow-Straße, berichtet die Polizei.

Augenscheinlich war der Schüler zu schnell unterwegs, sodass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Eltern konnten ihn nach ambulanter Behandlung in Empfang nehmen.

Von MAZ