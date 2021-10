Brandenburg/H

Fünf Jahre lang hat ein 30 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel bestritten, dass er ein Mädchen vergewaltigt hat. Erst auf den letzten Drücker kommt er zur Einsicht und ringt sich durch, sein damals 17 Jahre altes Opfer um Entschuldigung zu bitten. Mit seinem Geständnis hat Max F. sich womöglich den Gang hinter Gitter erspart.

Vor fast drei Jahren hatte das Jugendschöffengericht Brandenburg an der Havel den jungen Mann der Vergewaltigung für schuldig befunden und zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Dieses Urteil ist aber nie rechtskräftig geworden. Denn sowohl der Angeklagte, der die Tat immer bestritten hat, als auch die Staatsanwaltschaft Potsdam sind in Berufung gegangen. In der Berufungsverhandlung in dieser Woche konfrontiert die Jugendstrafkammer des Landgerichts Potsdam den Angeklagten mit den Feststellungen der ersten Instanz.

Demnach besucht Max F. am 15. Dezember 2016 einen Freund in dessen Gartenhaus in Brandenburg an der Havel. Dieser Freund hat an diesem Tag schon einige Stunden mit einer 17 Jahre jungen Frau in Zweisamkeit verbracht.

Deren Verhältnis wird als „Freundschaft plus“ bezeichnet. Das bedeutet, beide haben Sex miteinander, können aber einvernehmlich nebenher noch andere Beziehungen haben.

Lachgas aus Sahnekapseln

Das Plus-Freundschaftspaar lässt es sich gut gehen an diesem Tag. Das Mädchen nimmt allerdings Alkohol und Drogen. Sie inhaliert Lachgas. Es stammt aus Sahnekapseln und wird von dort in einen Luftballon, damit es sich inhalieren lässt. Eine durchaus gefährliche Partydroge.

Mit Lachgas gefüllte Luftballons. In Amsterdam werden sie sogar auf der Straße verkauft. Quelle: Annette Birschel/dpa

Die 17-Jährige verspürt beim Einatmen ein erhebliches Kribbeln, das Gas macht sie „beschwipst“, sodass ihr schwarz vor Augen wird. Am Ende liegt sie auf der Coach, ihr wird schlecht, aber sie kommt zurück, sie legt sich wieder hin.

Ihr Plus-Freund hat die Wohnung vorübergehend verlassen, um etwas an seinem Auto zu erledigen. Diese Momente nutzt Max F. aus, um sich neben das Mädchen zu legen, ihr nahe zu kommen, den Slip runterzuziehen, ihr die Handgelenke festzuhalten und sie zu vergewaltigen.

Vergewaltigung in Schockstarre erlebt

Die Jugendliche versucht wohl, ihn wegzuschieben, erleidet das Verbrechen ansonsten aber in einer „Schockstarre“, wie es heißt. Am nächsten Morgen vertraut sie sich ihrer Mutter an, die sie schnell ins Krankenhaus bringt und die Polizei verständigt. Die Kripo sichert die Kleidung und Spuren.

Der Vergewaltiger streitet die Tat ab, er beteuert, er finde die junge Frau hässlich mit ihrer Zahnspange und Brille und würde sie nicht anfassen. Deren Mutter versichert er, er habe „nichts getan, was sie nicht gewollt hätte“.

Später im Brandenburger Gericht verniedlicht der Täter das Verbrechen, unter dem die junge Frau offenbar bis heute leidet. Eine fachärztliche Gutachterin erkennt Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie kann nicht mehr allein in dunklen Räumen sein. Zwei zufällige Wiedersehen mit ihrem Vergewaltiger erlebt sie als schwer belastend.

„Keine besondere Gewalt“

Dem jungen Mann ist in erster Instanz zugutegekommen, dass er Arbeit hatte, nicht vorbestraft war und die Tat schon einige Jahre zurücklag, in denen er sich offenbar nichts mehr hat zuschulden kommen lassen.

Einen minderschweren Fall erkannte das Brandenburger Jugendschöffengericht zwar nicht. Zu seinen Gunsten wurde aber das juristische Argument gewertet, dass er „keine besondere Gewalt“ angewandt habe.

Zum Zeitpunkt des aktuellen Berufungsverfahrens liegt das Verbrechen schon fast fünf Jahre zurück. Strafverteidiger Mario Schink und die Staatsanwältin signalisieren der Potsdamer Strafkammer, dass sie beide ihre Berufung zurücknehmen könnten.

Berufungen zurückgenommen

Voraussetzung dafür sind: 1. Der Täter gesteht und ist bereit, sich bei seinem Opfer zu entschuldigen. 2. Die Frau nimmt eine solche Entschuldigung an.

Die 2. Strafkammer hat die inzwischen 22 Jährige als Zeugin geladen. Wegen seines Geständnisses muss sie nicht mehr schildern, was damals passiert ist. Der Angeklagte erhebt sich, als sie den Saal betritt und neben ihrer Rechtsanwältin Platz nimmt.

Die Entschuldigung des Täters

Die Entschuldigung fällt recht knapp aus. Max F. erklärt, dass er Verantwortung übernehme, und bedaure, was geschehen ist. Er gesteht vor den Augen und Ohren der Zeugin, dass sich die Vergewaltigung wie angeklagt zugetragen habe und er ihre Ablehnung hätte mitbekommen müssen.

„Nichts rechtfertigt das Geschehen“, sagt der Angeklagte. Er hoffe, dass sie nun nach seinem Geständnis damit abschließen könne. Die junge Frau nimmt die Entschuldigung an. Wenige Minuten später verlässt der acht Jahre ältere Mann das Gericht.

Max F. bleibt ein freier Mann. Allerdings mit einer nun rechtskräftigen Vorstrafe.

Von Jürgen Lauterbach