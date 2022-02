Am 29. April brennt zu später Stunde ein Smart in der Silostraße. Mike K. ruft offenbar selbst die Feuerwehr, „gerierte sich als Ersthelfer mit Feuerlöscher“, wie die Anklägerin sagt.

In der Nacht zum Pfingstmontag entdecken zwei Frauen den Renault in der Gerostraße, der gerade anfängt zu brennen. Eine von ihnen ist die Eigentümerin und löscht, sodass es bei einem Schaden von 3500 Euro bleibt.

Gegen Mitternacht am 12./13. Juni brennt in der Brielower Straße ein Sperrmüllhaufen direkt vor einem Wohnhaus unter einer 2-Raum-Wohnung, in der ein Rollstuhlfahrer wohnt. Der Mann ist rechtzeitig in Sicherheit, wird aber ins Krankenhaus gebracht. Die Hausfassade wird beschädigt, die Fensterrahmen verbrennen und die Scheiben gehen zu Bruch. Die Eigentümer geben als Schaden später 35.000 Euro an.

Am 29. Juni brennt ein Altkleidercontainer in der Watstraße ab. Der Scheinwerfer eines dort parkenden Autos wird beschädigt. Der Schaden hält sich mit knapp 100 Euro in Grenzen.

Am 17. Juli brennt der Audi A6 einer Frau und ihres Schwiegersohnes in der Silostraße ab. Das Feuer wird entfacht von einem Brandbeschleuniger: Einem Grillanzünder, der auf einem Hinterreifen abgelegt ist und angezündet wurde. 13.500 Euro Schaden entstehen.