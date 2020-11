Brandenburg

In der Nacht zu Mittwoch hat es erneut gebrannt in Hohenstücken. Diesmal in der Friedrich-Grasow-Straße und der Walther-Ausländer-Straße. Nach Polizeiangaben hat ein Anwohner der Friedrich-Grasow-Straße die Polizei und die Feuerwehr am Dienstagabend um 23.50 Uhr darüber informiert, dass dort in einem Müllcontainer-Bereich ein Brand ausgebrochen sei.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei stellte als Ergebnis ihrer Tatortuntersuchung fest, dass drei große Papiercontainer aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten sind. Da Gebäude nicht in unmittelbarere Nähe waren, bestand keine Gefahr, dass die Flammen übergreifen könnten.

Anzeige

Altkleidercontainer brennt

Nur wenige Minuten später meldete ein Anwohner der Walther-Ausländer-Straße, dass sieben Mülltonnen sowie ein Altkleidercontainer brennen. Tatort: das umzäunte Gelände des Bürgerbüros Hohenstücken, auf dem die Mülltonnen abgestellt werden.

Auch dort hat die Feuerwehr den Brand gelöscht, ohne dass Gebäude beschädigt wurden. In beiden Fällen sind die Brandursachen noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt dazu derzeit noch und fragt in der Bevölkerung, wer in der Nacht zu Mittwoch Beobachtungen in den beiden Straßen gemacht hat, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten.

17 Fälle in wenigen Wochen

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg unter 0 33 81 / 56 00 oder bei aktuellen Beobachtungen über den Notruf der Polizei 110.

Der aktuelle Brand ist beileibe nicht der einzige in der jüngsten Vergangenheit im Stadtgebiet und speziell in Hohenstücken. Im Oktober und November hat die Polizei bislang 17 Fälle mutmaßlicher Brandstiftung registriert. Teilweise auch als Sachbeschädigungen durch Inbrandsetzen, wie Direktionssprecher Heiko Schmidt mitteilt.

Angezündet wurden Mülltonnen, Dixi-Toiletten, Müllhaufen und Sperrmüll, Abfallbehälter, Bekleidungscontainer, ein Auto und Paletten. Aufgeklärt und ein Täter ermittelt wurde bisher in keinem der 17 Fälle.

Die Polizei gibt auch keine Prognose ab, ob das gelingen wird. Das wäre unseriös, sagt der Polizeisprecher.

Polizei prüft Zusammenhänge

Ob alle 17 oder zumindest einige dieser nächtlichen Brandstiftungen in Hohenstücken im Zusammenhang zueinanderstehen und womöglich auf einen Täter oder eine Tätergruppe zurückzuführen sind, lässt die Polizei offen. Heiko Schmidt: „Das muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Die Polizei bestätigt, dass der oder die Täter dem äußerem Anschein nach darauf achten, dass durch die Brände keine Menschen an der Gesundheit zu Schaden kommen.

Die Beamten werden die nächtliche Kontrollen durch Streifenwagen in Hohenstücken aufgrund der jüngsten Entwicklung intensivieren. Die Ermittlungen laufen im Übrigen weiter.

Von Jürgen Lauterbach