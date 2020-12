Brandenburg/H

In der Evangelischen Grundschule in Brandenburg an der Havel sind nicht nur die Kinder via Homeschooling jetzt digital mit ihren Lehrern in Verbindung. Alle geplanten Veranstaltungen, zu denen sonst die ganze Schulgemeinschaft in die Schule eingeladen wird, müssen ebenfalls ins Internet verlegt werden.

Geplant war jetzt ein Tag der offenen Tür, bei dem sich auch künftige Schüler und Eltern – bei einem Rundgang durch die Schule und im persönlichen Kontakt – ein Bild von der Bildungseinrichtung machen sollten. Wegen der pandemiebedingten Hygienevorschriften entfällt das Treffen vor Ort.

Virtuelles Kennenlernen

Die Eltern zukünftiger sollen trotzdem die Evangelische Grundschule kennenlernen. Deshalb lädt die Schulleitung am Montag, 21. Dezember, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr zu einer „Digitalen Infoveranstaltung“ ein.

Auf Website der Schule – www.ev-grundschule-brb.de – finden interessierte Eltern am Tag der Veranstaltung einen Link. Über das Format „ Microsoft Teams“ gibt es dann Informationen zur Schule, zu Arbeitsweisen und zum Anmeldeverfahren für die neuen Erstklässler.

