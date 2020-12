Brandenburg/Havel: Familie fordert 25.000 Euro für entgangene Wärme

Brandenburg/H

Die Chancen einer Brandenburger Familie auf Schadenswiedergutmachung sind gestiegen. Ein gerichtlich bestellter Gutachter stellt ihm laufenden Zivilverfahren fest, dass die beauftragte Firma eine zu kleine Wärmepumpe eingebaut hat, die es nicht schafft, das Haus ohne elektrische Zusatzheizung warm zu bekommen. Doch genau das ist eigentlich der Sinn der Erdwärmenutzung.

Seit rund vier Jahren läuft vor dem Landgericht Potsdam der Prozess einer Brandenburger Hausbesitzerin gegen die Firma W. Das Unternehmen hat im Laufe der vergangenen 13 Jahre auf dem betreffenden Grundstück in der Bäckerstraße nacheinander zwei Wärmepumpen installiert.

Warme Wohnung nur mit zusätzlichen Stromkosten

Das Ergebnis war jedes Mal mau, jedenfalls nach Darstellung der Bewohnerin, die rund 25.000 Euro Wiedergutmachung fordert. Denn die Räume des Jahrhunderte alten Hauses werden ihrer Darstellung zufolge ohne Zusatzkosten für Strom nicht ausreichend warm, wenn es drauf ankommt. Jahrelang haben die Bewohner im Haus gefroren, obwohl die Heizleistung angeblich ausreichte.

Die betreffende Firma bestreitet die zentralen Vorwürfe der Hausbesitzer, den Wärmebedarf nicht richtig berechnet und die Auftraggeber arglistig getäuscht zu haben.

Zumindest was den ersten Vorwurf betrifft, folgt der vom Landgericht Potsdam bestellte Sachverständige der Einschätzung der Kläger. Die nach einem längeren Hin und Her 2013 neu eingebaute zweite Pumpe bringt nach seinen Berechnungen nicht, was sie bringen sollte: ausreichend Wärme.

Gutachter: Anlage arbeitet unwirtschaftlich

Diplom-Ingenieur Klaus Knoll (68) aus Leipzig ist vereidigter Sachverständiger für die Fachgebiete der Heizungs-, Sanitär- und Raumlufttechnik. Er orientiert sich in seinen Gutachten an der DIN-Norm 15450.

Diese Norm legt die Kriterien für die Planung von Heizungsanlagen in Gebäuden fest, die entweder nur mit elektrisch betriebenen Wärmepumpen oder mit Wärmepumpen, die in Verbindung mit anderen Wärmeerzeugern arbeiten.

Der Gutachter legt diese Norm und die Fachliteratur zugrunde und kommt zu dem Schluss, dass die Wirtschaftlichkeit der betreffenden Wärmeanlage infrage gestellt wäre.

Witzlos

Nach seiner Ansicht sollte der zusätzlich mit Strom gedeckte Wärmeenergiebedarf auf ein Mindestmaß reduziert werden und übers Jahr gesehen fünf Prozent der von Wärmepumpe erzeugten Gesamtenergie nicht übersteigen. „Denn sonst ist der erneuerbare Energieeinsatz irgendwann witzlos“, sagt Gutachter Knoll im Gerichtsverfahren.

Die beklagte Firma hält dem entgegen, dass die aus der DIN-Norm abgeleiteten fünf Prozent kein fixer Anteil seien, sondern lediglich eine Orientierung darstellten.

Ein weiterer Streitpunkt, zu dem der beauftragte Ingenieur Stellung nimmt, betrifft die Heizgrenze. Der Gutachter veranschlagt sie auf eine Temperatur von 20 Grad Celsius, von der an nicht mehr geheizt werden müsse. Die beklagte Firma hält offenbar 15 Grad Celsius im fraglichen Gebäude für ausreichend.

Siegeschance in erster Instanz

Die 13. Zivilkammer des Landgerichts Potsdam wird ihre Entscheidung am 5. Januar verkünden. Nach den Worten der Richterin könnte einiges dafür sprechen, dass die Klägerin bezogen auf die zweite beanstandete Wärmepumpe obsiegen wird.

Was den Vorwurf der arglistigen Täuschung angeht, erkennt sie so etwas zumindest bezogen auf die erste Anlage nicht, sondern eher bei der zweiten. Denn ein Unternehmen schulde von Anfang an eine „richtige Anlage“ und nicht erst nachher, sagte die seit 2016 schon sechste Richterin in diesem Verfahren.

Wie immer das Urteil ausfallen wird, ist mit einer Fortsetzung in der nächsten Instanz vor dem Oberlandesgericht zu rechnen. Auf keiner der beiden Seiten scheint noch die Bereitschaft zu bestehen, sich zu verständigen und einen Vergleich zu schließen.

Von Jürgen Lauterbach