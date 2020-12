Brandenburg/Havel: Fehlende Corona-Maske führt zu Rangelei und Anzeige wegen sexueller Belästigung

Brandenburg/H

Einkaufen nur mit Corona-Maske: Eine Frau wollte am Dienstagabend in einen Supermarkt in der Brandenburger Neustadt gehen – ohne die geforderte Mund-Nasenbedeckung. Ein Mitarbeiter des Geschäftes hielt die Kundin am Eingang an und verlangte von ihr, eine Maske aufzusetzen. Daraufhin kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Jetzt muss die Kripo gleich zweimal ran. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Streit begann demnach gegen 17 Uhr.

Digitales Attest vorgezeigt

Die Kundin wollte sich offenbar partout nicht abweisen lassen. „Diese, sichtlich empört, zeigte dem Mitarbeiter daraufhin ein digitales Attest auf ihrem Handy, was jedoch an der Haltung des Marktmitarbeiter nichts änderte, die Hausordnung durchzusetzen“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Er akzeptierte dieses digitale Attest nicht und ließ die Frau weiterhin nicht in den Markt.“

Mit Gewalt in den Supermarkt

Die verhinderte Kundin soll daraufhin mit Gewalt versucht haben, den Supermarkt zu betreten. Mit ausgestreckten Arm soll sie sich den Weg freigemacht haben. Das wiederum ließ sich der Sicherheitsmann aber nicht gefallen und bremste die Frau aus.

Kripo ermittelt in zwei Fällen

Dann lief die Situation vollends aus dem Ruder. „Im Rahmen der daraufhin geführten Rangelei soll es dann von dem Mitarbeiter zu einer Berührung der Brust der Frau gekommen sein“, berichtete Polizeisprecher Bergholz. Deshalb ermittle die Polizei jetzt auch wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung.

Doch auch die Frau muss sich verantworten. Gegen sie liegt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs vor. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei.

