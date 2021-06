Brandenburg/Havel: Feuerwehr muss 100 Quadratmeter Beetzsee von öliger Substanz befreien  

Brandenburg/Havel

Aufmerksamen Wassersportlern war am Freitagmittag eine ölige Substanz auf der Wasseroberfläche der Brandenburger Niederhavel am kleinen Beetzsee aufgefallen. Die im Zuge dessen informierte Wasserschutzpolizei wandte sich für die Beseitigung an die Kameraden der Feuerwehr.

Die Polizeibeamten stellten nach einem Hinweis eine Gewässerverunreinigung auf rund 100 Quadratmetern fest. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit Bindemitteln an, um die Verschmutzung des Wassers zu beseitigen.

Den Verursacher für die dünne ölige Substanz konnten die Beamten im Umfeld des Tatortes bisher nicht ermitteln. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Tatbestands der Gewässerverunreinigung gestellt.

Von Natalie Preißler