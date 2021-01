Brandenburg/H

Für die Nachbarn eines Rentners auf der Dominsel in Brandenburg an der Havel war sie die „Frau Marion“. Aus Sicht des früheren Handwerksmeisters Lothar S. (83) wandelte sich die 57 Jahre alte Frau von seiner Mitbewohnerin zur Betrügerin.

Das Schöffengericht Brandenburg hat die aus Potsdam stammende Marion S. wegen vielfachen Computerbetrugs und Unterschlagung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Sie hatte sich bei dem Witwer eingeschlichen und ihn um eine fünfstellige Summe erleichtert.

Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, sitzt die Angeklagte als Untersuchungshäftling bereits seit fast einem halben Jahr im Frauengefängnis Luckau. Denn sie hat keinen festen Wohnsitz mehr.

Zufallsbekanntschaft auf der Straße

Die Betrugsgeschichte beginnt im Spätsommer 2017. Frau Marion fragt den Witwer Lothar S. und seinen Begleiter eines Tages auf der Straße nach dem Weg. Weil alle in die gleiche Richtung wollen, schließt sich die unbekannte Frau an und folgt den Männern sogar zu einer Feier in einer Gaststätte.

Dort erfährt Marion R. offenbar, dass der aus Sachsen-Anhalt stammende Rentner gerade ein Bungalow verkauft hat und sein Begleiter der gesetzliche Betreuer ist, der sich aber beruflich ins Ausland verändern will.

Kurze Zeit später steht Marion R. bei dem Witwer auf der Matte und stellte sich vor als „deine neue Betreuerin, wenn du willst“. Bald darauf zieht die seit 30 Jahren geschiedene Frau als angebliche Betreuerin mit ein.

Frau mit vielen Berufen

Qualifikationen hat Frau Marion reichlich, wie sie vor Gericht darlegt. Dort stellt sie sich vor als Krankenschwester, Heilerziehungspflegerin, Drogenberaterin, Mediatorin und Ausbilderin.

Die neue Mitbewohnerin habe Lothar S. in der Folgezeit von der Außenwelt abgeschottet, berichten Nachbarn und der aktuelle Bevollmächtigte von Lothar S. als Zeugen vor Gericht.

Wie gut sich die „Pflegerin“ um den Mann kümmert, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Rund ein Jahr lang soll das Zusammenleben aber weitgehend problemlos gewesen sein.

Streit und Rauswurf

Das ändert sich im Herbst 2018. In dieser Zeit kommt es zu einem lautstarken Streit, den sogar die Nachbarn mitbekommen. Lothar S. will seine Mitbewohnerin aus seiner Wohnung werfen.

Die Angeklagte leugnet den Rauswurf vor Gericht nicht. Sie führt das aber darauf zurück, dass Lothar S. krank und geistig verwirrt sei und seine Stimmungen damals oft von der Tagesform abhingen.

Lothar S. ist mehr als zwei Jahre später tatsächlich so krank und bettlägerig, dass er nicht mehr als Zeuge vor Gericht auftreten kann. Sein Bevollmächtigter Gustav-Adolf Meyer versichert aber, dass der Rentner laut ärztlichem Attest noch bis 2019 voll geschäftsfähig gewesen sei.

„Urlaub“ im B&B-Hotel Potsdam

Was an den fraglichen Tagen geschehen ist, lässt sich im Gerichtssaal nicht genau feststellen. Offenbar kauft Lothar S. damals einen Toyota für rund 12 000 Euro. Sie ist dabei und nutzt das Auto in der Folgezeit.

Angeblich um den alten Mitbewohner Urlaub zu gönnen, mietet Marion R. im Oktober 2018 für sich und ihn ein Hotelzimmer in Potsdam. Dort parkt die Frau den Rentner vor dem Fernsehapparat.

Sie selbst fährt dann mehr als zwanzig Mal zu Geldautomaten in Brandenburg an der Havel, um Beträge zwischen 300 und 1000 Euro vom Konto des Rentners abzuheben.

37.000 Euro abgeräumt

„In rund vier Wochen werden 37.000 Euro abgeräumt“, berichtet der bevollmächtige Gustav-Adolf Meyer. Nicht alles davon hat Marion R. für sich eingestrichen. Der von ihr angerichtete Schaden soll sich auf etwa 13.000 Euro belaufen.

Einige Wochen nach ihrem Rauswurf verlässt Frau Marion tatsächlich die Wohnung von Lothar S. Dessen neues Auto nimmt sie mit – angeblich mit seiner Erlaubnis.

Außerdem schafft sie einen Koffer beiseite. Der enthält einen Zweitschlüssel für den Wagen, die Fahrzeugpapiere und weitere persönliche Dokumente von Lothar S. So ausgestattet verschwindet die Frau von der Bildfläche.

Witwer erstattet Strafanzeige

Lothar S. erstattet Strafanzeige wegen Betrugs. Die Polizei entdeckt seinen Toyota am Paulikloster bald darauf und stellt ihn sicher. Marion R. wird zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei stößt auf sie, weil sie einen Ladendiebstahl begeht.

Die Verteidigerin von Frau Marion beantragt vor Gericht einen Freispruch. Sie räumt ein, dass ihre Mandantin Fehler gemacht habe. So sei der Koffer mit den Unterlagen bis heute verschwunden.

Antrag der Staatsanwältin

Doch Straftaten habe die Angeklagte nicht begangen. Das Geld habe sie abgehoben, um das Auto, einen Rollator und Kleidung für Lothar S. anzuschaffen und die Hotelrechnungen zu bezahlen.

Die Staatsanwältin fordert zwei Jahre und elf Monate Haft, denn Marion R. habe mit dem vielfachen Betrug ihren Lebensunterhalt bestritten.

Die Wahl des günstigen B&B-Hotels deute darauf hin, dass der Aufenthalt dort gar keinen Urlaubscharakter hatte, sondern der Ablenkung von ihren Machenschaften diente.

Eine Masche

Das Brandenburger Schöffengericht bleibt zwar unter dem geforderten Strafmaß, schickt die vorbestrafte Angeklagte aber für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

Die drei Richter erkennen bei ihr eine „Masche“: „Man nimmt jemanden, der hilflos ist, und nutzt ihn aus“, beschreibt Richterin Susanne Götsche das kriminelle Vorgehen.

Die Richterin weist darauf hin, dass in der Vergangenheit sogar der erwachsene behinderte Sohn eigenes Geld für seine Mutter abheben musste. Das Gericht weiß, dass weitere Betrugsverfahren gegen die Frau anhängig sind und die JVA Luckau ihr „permanent übergriffiges und betrügerisches Verhalten“ auch hinter Gittern vorwirft.

Das Opfer wünscht Bestrafung

Lothar S. lebt inzwischen in einem Pflegeheim nahe seiner Heimat bei Magdeburg. Dem Kriminalitätsopfer ist wichtig, dass über den Fall und das Vorgehen seiner ehemaligen Mitbewohnerin berichtet wird.

„Herr S. möchte erreichen, dass kein weiterer Mann auf Frau R. reinfällt“, versichert sein Bevollmächtigter.

Von Jürgen Lauterbach