Brandenburg/Havel: Frau pöbelt im Sozialamt und will Polizisten beißen

Brandenburg/H

Eine 43 Jahre alte Frau hat am Montagmittag im städtischen Sozialamt in Hohenstücken randaliert. Nach Polizeiangaben nutzte sie einen günstigen Moment, folgte einem Briefträger und schlich sich so in das städtisches Gebäude in der Wiener Straße. Das war zu dieser Zeit für den Publikumsverkehr geschlossen.

Dass an diesem Tag keine Sprechzeiten stattfanden, schien der Frau egal zu sein, schreibt die Polizei. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Mitarbeiter verließ die 43 Jährige das Sozialamt nicht, sodass die Polizei gerufen wurde.

Anzeige

Die betreffende Frau beleidigte die Beamten gleich nach deren Eintreffen massiv. Dem folgenden Platzverweis durch die Polizei kam sie nicht nach. In der Konsequenz nahmen die Polizisten sie in Gewahrsam.

Zwangseinweisung in die Psychiatrie

Weil sie sie so auffällig verhielt, wollten die Polizisten einen Notarzt hinzuziehen. Sie fuhren daher mit ihr zur Rettungsstelle ins Klinikum. Dabei versuchte die Frau einen Polizisten zu beißen und trat sogar in dessen Richtung.

Um weitere Angriffe abzuwehren, überwältigten die Beamten die Frau und fixierten sie mit Handfesseln. Ein Arzt veranlasste kurz darauf die Zwangseinweisung der Brandenburgerin in die Psychiatrie.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Widerstands. Alle Beteiligten an dem Vorfall blieben unverletzt.

Von Jürgen Lauterbach