Brandenburg/H

Amr Soliman (44) gefällt, was er in Brandenburg an der Havel vorfindet. Sehr viel Wasser, den besten Ort also für einen Motorbootführerschein, sagt der Mann, der bereits einen Windsurfkurs absolviert hat.

Doch es war nicht die Liebe zu neuen Wassersportarten, die Amr Soliman in diesem Sommer an die Havel gespült hat. Zum 1. Juli hat der Mediziner seine neue verantwortungsvolle Aufgabe im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel angetreten. Dort leitet er als Nachfolger von Peter Ledwon die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Der neue Chefarzt hat sich auch wegen seiner freundlichen und charmanten Art offenbar gut eingefunden an seiner Wirkungsstätte in der Hochstraße. Und vielleicht auch deshalb, weil er den an sich selbst gestellten Anspruch erfüllt: „Ich bin kein Fan von One-Man-Shows.“

Als großen Zampano sieht sich der aus Oldenburg nach Brandenburg an der Havel gewechselte Facharzt also nicht, der zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn Neurochirurg und später Kinderarzt werden wollte.

„Ich bin zu einem stabilen, motivierten Team hinzugestoßen in eine gesunde Klinik, die gut lief und gut läuft“, versichert Amr Soliman. Ausbaufähig sei die Frauenklinik schon, findet der Gynäkologe, der keine radikalen Veränderungen für notwendig erachtet.

Kreißsaal ist die Leidenschaft

Mentor will er sein und Vorbild. Gern übernimmt der in Alexandria geborene und aufgewachsene Chefarzt die Weihnachtsdienste im Krankenhaus.

Das christliche Fest feiert er nicht und findet es daher richtig, dass er an diesen Tagen in der Klinik bereitsteht. Schließlich nehmen kleine Menschen im Mutterleib keine Rücksicht auf Festlichkeiten, wenn sie auf die Welt kommen möchten.

„Kreißsaal, das ist Leidenschaft“, sagt der verheiratete Vater zweier 10 und 14 Jahre alte Kinder. Wie viele Säuglinge er schon geholt hat, kann Amr Soliman nicht mehr zählen. „Nach dem 50. Neugeborenen hört man auf zu zählen“, erzählt er lächelnd.

Schulmediziner mit Methode und Struktur

In seinem ersten Krankenhaus in Ägypten wurden jedes Jahr 15.000 Kinder geboren. So viele werden es in Brandenburg an der Havel nicht sein für den Mann, der sich besonders an die kritische Situation eines 26-Wochen-Frühchens erinnert, dessen Herztöne mal gut und mal schlecht waren.

An einem Abend war der Geburtshelfer nicht nach Hause gefahren, sondern im Kreißsaal geblieben. So war er zur Stelle, als es für Mutter und Kind gefährlich eng wurde. Beide haben alles am Ende gut überstanden. „Es gibt keine Wunder, nur überraschende Entwicklungen“, fasst Amr Soliman seine ärztliche Erfahrung zusammen.

Der Gynäkologe bekennt sich dazu, Schulmediziner zu sein. „Ich mag Methode und Struktur“, sagt der bekennende „Ordnungsfreak“, der perfekt und so gut wie akzentfrei deutsch spricht. Persönliche Faktoren hätten ihn aus seinem Heimatland Ägypten nach Deutschland geführt.

Krebs und Schlüssellochchirurgie

Das Geld sei nicht der Grund gewesen, als Arzt könne man in Ägypten sogar mehr verdienen als in Deutschland. „Ich wollte ein medizinisch höheres Qualitätsniveau erreichen“, begründet er den Wechsel in ein einst fremdes Land.

Erreicht hat Amr Soliman dieses hohe Niveau beispielsweise in der „Schlüssellochchirurgie“, einer Operationstechnik also, die selbst bei Krebserkrankungen mit einer kleinen Öffnung im Körper auskommt.

Natürlich komme es bei der Wahl dieser Behandlungsmethode auf die spezifische Krebserkrankung an und auf deren Stadium. Aber sehr erfolgreich ließen sich mit der Schlüssellochtechnologie Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs und ein bestimmter Eierstockkrebs behandeln.

Traum vom Universitätsklinikum

„Die Patientinnen profitieren, weil sie rascher genesen, schneller wieder auf die Beine kommen und in kürzerer Zeit mobil und aktiv werden können“, erklärt Soliman.

Schulmediziner träumen nicht, aber als zielstrebiger Chefarzt hegt Soliman den Traum von einem Universitätsklinikum in Brandenburg an der Havel, das den großen Zentren mit Medizin auf höchstem Niveau in nichts nachsteht und perfekt mit den niedergelassenen Ärzten zusammenarbeitet, dazu noch gute Forschung und begabte Medizinstudenten. „Daran muss man glauben“, sagt Chefarzt Soliman.

Von Jürgen Lauterbach