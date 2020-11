Brandenburg/Havel: Freie Wähler kritisieren mangelnde Baumpflege

Brandenburg/H

Die Freien Wähler ( FW) sind unzufrieden darüber, wie die Stadt Brandenburg an der Havel mit ihren Bäumen umgeht. In einer aktuellen Mitteilung kritisieren die Kommunalpolitiker nicht nur ungepflegte Grünflächen, vor allem am Stadteingang aus Richtung Süden.

Zudem würden die Stamm-und Stockaustriebe auch an neu gepflanzten Bäumen nicht beseitigt, abgängige Bäume nicht nachgepflanzt. Die städtische Grünverwaltung hätten Versäumnisse bei der Baumpflege in dieser Woche in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr damit gegründet, dass dafür „zu wenig Geld“ vorhanden sei, berichtet FW-Fraktionschef Dirk Stieger.

Wenn das der Grund sei, finden die Freien Wähler es umso unverständlicher, dass das beschlossene Projekt Bürgerwald nicht endlich in die Spur komme. Denn das von ihnen angestoßene Projekt ermögliche es, mit Baumspenden einen Wald mit persönlichem Bezug aufzubauen.

Zwei Pflanztermine ab dem nächsten Frühjahr

Bürger könnten zu Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen mit einem besonderen Baumgeschenk einen persönlichen Erinnerungsort schaffen.

Stieger: „Wir kennen Beispiele, da waren schnell Erweiterungsflächen notwendig, so groß war das Interesse der Bürgerinnen und Bürger.“ Seine Fraktion wolle ein oder zwei feste Pflanztermine im Jahr, an denen Familien, Freundeskreise und Firmenbelegschaften ihren Baum selbst pflanzen können.

Die Freien Wähler setzen in Sachen Bürgerwald nun auf das das nächste Frühjahr. Dafür müssten geeignete Flächen in der Stadt und im Stadtforst gefunden werden.

