Ein junger Syrer wollte in Brandenburg an der Havel nur Straßenbahn fahren. Daran hinderte ihn ein unbekannter Passant. Dies sei nicht sein Land, sagte er. Dann stieß er zu.

Brandenburg an der Havel - Brandenburg/Havel: Fremder hindert jungen Syrer mit Gewalt an Straßenbahnfahrt

Brandenburg an der Havel - Brandenburg/Havel: Fremder hindert jungen Syrer mit Gewalt an Straßenbahnfahrt