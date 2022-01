Brandenburg/H

Manche Kunden haben die Ermunterung ihres Versicherungsagenten allzu wörtlich beim Wort genommen. So wie der Achim mit dem abgesägten Finger.

Uwe Quarder (63), jahrzehntelang Bereichsleiter der Versicherung DEVK in Brandenburg an der Havel, hatte seinem Kunden versichert: „Achim, wenn mal ein Unfall ist, dann melde dich gleich, ich kümmere mich dann.“

Unfall mit der Spindel

Eines schon lange zurückliegenden Tages klingelt das Telefon tatsächlich bei dem Mann, der nach 40 Jahren in der Versicherungsbranche in den Ruhestand geht. Besagter Kunde ist am Apparat.

Er habe einen Unfall gehabt, nämlich beim Arbeiten an einer elektrischen Spindel seinen Finger abgerissen, ihn dann in ein Taschentuch eingewickelt und in die Hosentasche gesteckt. Was er jetzt machen solle?, fragt der Anrufer.

Uwe Quarder zögert keine Sekunde: Sofort den Notarzt rufen auf der 112! Die Versicherungsdinge würde er dann schon regeln. Kein Zweifel, eine solche Situation ist selbst für einen Versicherungsfuchs vom Schlage des Zwei-Meter-Mannes eine Ausnahme.

Dieses fast elf Jahre alte Foto zeigt die gleiche Besetzung wie das aktuelle Bild zu Uwe Quarders Abschied. Ganz ehrlich: So viel hat sich gar nicht verändert. Quelle: Heike Schulze

Doch dass Leuten etwas zustößt, sie unter Schock stehen und dann bei ihm anrufen, das hat Uwe Quarder in 30 Jahren Selbstständigkeit immer wieder erlebt. „Menschliche Schicksale gehen mir nahe“, erzählt der Mann, der sein Lebenswerk inzwischen in die Hände von Michael Kother (41) gegeben hat, der sogar Teil des Quarderschen Lebenswerkes ist.

Von Bad Belzig nach Brandenburg an der Havel

Denn im Jahr 2004 ist der junge Mann aus Bad Belzig nach seiner Bundeswehrzeit und dem „Abenteuereinsatz“ im Kosovo auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Mit der Erfahrung von 85 abgelehnten Bewerbungen betritt Michael Kother das Büro von Uwe Quarder, den ihm ein Kumpel empfohlen hat.

Der junge Mann macht ein Praktikum bei der DEVK in Brandenburg an der Havel und darf dann eine Ausbildung beginnen. Die Männer mit den unterschiedlichen Temperamenten gewöhnen sich aneinander, finden etliche Gemeinsamkeiten.

Beide sind Wassersportler, aber auch „böse Kettenraucher“. Beide werden Jahre später ihrem Laster Lebewohl sagen. Und beide können dem Fußball nichts abgewinnen.

Manche Schicksale gehen Uwe Quarder sehr nah

Rund 8000 Menschen sind als Versicherte auf die eine oder andere Weise mit Michael Kother und Uwe Quarder verbunden. In so vielen Jahren kommt einiges an Erlebnissen und Geschichten zusammen. Brandenburger, die sich beim Treppehochfallen verletzen, andere, die vom Boot springen und sich prompt das Fußgelenk brechen.

Ein Versicherungsprofi, der mit seinen Kunden gemeinsam alt wird, begegnet zwangsläufig auch dem Tod und er muss die sich daraus ergebenden Versicherungsangelegenheiten regeln für Menschen, die in tiefer Trauer sind.

Noch mehr an die Nieren geht es dem ehemaligen Leistungsruderer, wenn ein Kunde durch einen Unfall schwerste Verletzungen oder Behinderungen davonträgt. Oder wenn jemand, wie es immer wieder einmal geschieht, sein Wohnhaus brennen sieht und erlebt, wie sein Leben mit all den Erinnerungsstücken zum Raub der Flammen wird.

Im Kleinwagen zur Kundschaft. Die smarte Geschichte des kolossalen Versicherungsmenschen hat vor fast 40 Jahren begonnen. Quelle: Heike Schulze

Lieber spricht Uwe Quarder von den Kunden, die er als junge Leute kennenlernt, deren Familie er wachsen sieht und deren Kinder inzwischen auch schon den Weg in den Kundenstamm gefunden haben.

Mit 2,04 Meter im Smart

Der einstige Eisenbahner mit dem Faible für Dampfloks lacht über sich selbst, sieht zum Beispiel den 20 Jahre jüngeren schwergewichtigen Kettenraucher Uwe Quarder die Treppe in den fünften Stock zu einer 1,50 Meter kleinen Kundin keuchen. Die schlägt vor Angst und Schrecken die Tür wieder zu, als sie die 2,04 Meter hohe kolossale Erscheinung erblickt.

Seither haben die Mitarbeiterinnen Carola Wolff und Sylvia Seidel die Anweisung, vor anstehenden Kundenbesuchen etwas Großes anzukündigen, sodass sich niemand ängstigen muss.

Inzwischen sind die 2 Meter Geschichte. Der Mann, der auf Dienstfahrten in seinen Smart gleitet, ist auf läppische 1,97 Meter geschrumpft. „Ich habe es daran gemerkt, dass ich nicht mehr gegen den Türrahmen knalle“, erzählt der Wahlbrandenburger, dessen Leben im Mai 1984 eine Wende nahm.

Seit 1977 in Brandenburg an der Havel

Zu der Zeit lebt der gebürtige Merseburger schon sieben Jahre in der Stadt, in deren Arme die Armee ihn getrieben hat. Zwar ist Brandenburg an der Havel damals genauso dreckig wie Merseburg ohne die Havel. Doch das viele Wasser gefällt ihm so gut, dass er nach der Militärzeit einfach in der Mark bleibt.

Eines ist gleichwohl klar: Der große Mann mit dem kleinen goldenen Anker im Ohrläppchen würde seinen Traumberuf nie ergreifen können. Denn einen farbenblinden Lokführer durfte es auch bei der Reichsbahn nicht geben.

Nicht komplett im Ruhestand

An besagtem Maitag vor 38 Jahren erblickt der gelernte Eisenbahn-Schmied und -Schlosser im Fenster der Staatlichen Versicherung am Neustädtischen Markt ein Stellenangebot. Vom nebenberuflichen Versicherungsinspektor für die Wilhelmsdorfer Landstraße steigt er bis 1991 auf zum selbstständigen Versicherungskaufmann und Bereichsleiter.

Damit ist seit Jahresbeginn Schluss. Aber nicht so ganz. Uwe Quarder will im Einvernehmen mit seinem Nachfolger auch im Ruhestand weiterhin für Freunde und Verwandte zur Verfügung stehen. Es sei denn, der Wassersportler verwirklicht gerade eines seiner Projekte: einmal im Boot über die Alpen hinweg und ebenfalls auf dem Wasserweg bis an den Ural.

Hochschwanger im Versicherungsbüro

Ehe der Kapitän sein Schiff verlässt, gibt er eine letzte Anekdote aus seinem langen Berufsleben preis. Es sind noch die Jahre der DDR. Die junge Frau auf der anderen Seite seines Schreibtisches schaut gequält. Sie hält sich den Bauch.

Es sind die Wehen, denn sie ist hochschwanger. Doch erst will sie ihren Trabant noch versichern. Uwe Quarder, als Geburtshelfer wenig ausgewiesen, könnte mit dem Geschäftlichen warten. Die Kundin nicht. Der Schmerz lässt sich offenbar noch aushalten, während der Mann von der Versicherung den Angstschweiß auf seiner Stirn spürt.

Uwe Quarder kann die Geburtszange stecken lassen, sein Büro wird nicht zum Kreißsaal. Das gesunde Kind kommt wenig später im Krankenhaus auf die Welt.

Von Jürgen Lauterbach