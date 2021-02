Brandenburg/H

Die schwerwiegenden Mängel im Brandenburger Pflegeheim Haus am Mariengrund und dessen schlechte Bewertungen durch Gesundheitsexperten verunsichern alte Menschen und deren Angehörige.

Doch das verheerende Prüfergebnis für das Heim in der Bergstraße ist in Brandenburg an der Havel bisher die Ausnahme. Von den aktuell nach den überarbeiteten Kriterien geprüften Einrichtungen steht kein Heim in der Stadt und der nahen Umgebung so schlecht da wie das Haus der Münchener Korian-Gruppe.

Neue Orientierung zur Qualität

Wie berichtet werden Pflegeheime und ambulante Pflegedienste einmal jährlich im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen geprüft.

Das bis September 2019 angewandte Prüfraster erwies sich jedoch als weitgehend untaugliches Bemühen, Bürgern eine Orientierung zu geben, wo sie oder ihre Angehörigen gut untergebracht sind.

Seit Oktober 2019 wenden die Experten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) daher ein überarbeitetes Prüfsystem in Bezug auf die Pflegequalität an.

Viermal gut, einmal schlecht

Die Qualitätsprüferinnen stellen inzwischen in jeder Einrichtung anhand einer Stichprobe von im Idealfall neun Bewohnerinnen und Bewohnern die Qualitätssituation fest und untersuchen, wie gut die Versorgung läuft. Veröffentlicht werden die Ergebnisse anschließend auf den Internetseiten der Krankenkassen.

Fünf der zehn dort gelisteten stationären Pflegeheime in Brandenburg an der Havel wurden inzwischen vom MDK nach dem neuen System geprüft und öffentlich bewertet. In den übrigen Einrichtungen stehen die Besuche der MDK-Prüferinnen noch aus.

Die bisher für Brandenburg an der Havel vorliegenden Ergebnisse sind mit der einen Ausnahme weitgehend erfreulich.

Das Caritas-Seniorenzentrum St. Benedikt in der Neustädtischen Heidestraße und das „SeniorenWohnen Am Wasserturm“ in Kirchmöser blieben bei den am Vortag angemeldeten Besuchen am 13. Oktober beziehungsweise am 13. Januar 2020 ohne Beanstandung (s. Infobox).

Das gleiche gilt für die Prüfung im Renafan-Pflegeheim „ServiceLeben Havelstadt“ am 15. Oktober 2020. Fünf Jahre zuvor hatte es dort Probleme gegeben. Aber das Unternehmen reagierte.

Der Weg bei Renafan

Der Lohn sind inzwischen Bestnoten und eine vollstationär voll besetzte Einrichtung, derzeit immerhin ohne Warteliste.

Hausleiterin Nadine Fräsdorf (links) und Pflegedienstleiterin Steffi Ceppok führen das Haus „ServiceLeben Havelstadt“ in der Neuendorfer Straße. Quelle: Rüdiger Böhme

„Das ist das Ergebnis von einer langen und konsequenten Fordern-und- Fördern-Politik“, erklärt Renafan-Sprecherin Christina Brandt. „Unsere Hausleitung und die Pflegedienstleiterin haben ihre Rolle sehr gut gefunden und sich nicht gescheut, ihre Kontrollfunktion wahrzunehmen.“

Nach Brandts Darstellung haben die beiden führenden Frauen des Renafan-Heims das Verständnis entwickelt bei den Mitarbeiterinnen, warum etwas wichtig ist, und danach auch ihrem Team Anerkennung gezollt. In der Folge sei die Motivation durchgängig sehr hoch, das Erreichte auch zu halten.

Abstriche im „Clara Zetkin“

Den Angaben zufolge wurde diese Führungskultur auch erfolgreich in die mittlere Leitungsebene weitergetragen, also in die Wohnbereichsleitung, Ergotherapie, Küche, Rezeption und Reinigung.

Das Senioren- und Pflegezentrum Quartier „Clara Zetkin“ erhält nach den neuen Bewertungsstandards in fast allen Belangen die bestmögliche Bewertung. In zwei Punkten allerdings nicht, die sehr wichtig sind.

Bezogen auf die Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme attestieren die Prüferinnen dem Clara-Zetkin-Heim erhebliche Qualitätsdefizite. Bei zwei der neun Bewohnern in der Stichprobe am 6. Januar 2020 sind dadurch negative Folgen aufgetreten.

Haus am Mariengrund

Auch das Schmerzmanagement war am Tag der Prüfung nicht perfekt. Bei einem von vier pflegebedürftigen Bewohnern bestand ein Risiko, weil der Schmerzpatient nicht fach- und bedürfnisgerecht versorgt war.

Wie berichtet hatte es im „Haus am Mariengrund“ am 10. November 2020 eine unangemeldete Prüfung gegeben. Denn Angehörige hatten sich beschwert, offenbar zu Recht. Das Prüfergebnis ist vernichtend. Seither ist die Heimaufsicht mit der Einrichtung im Gespräch.

Die Heime in Lehnin und Dahlen

Im Brandenburger Umland wurden bisher zwei Pflegeheime in die neue Bewertung einbezogen. Das Altenhilfezentrum Lothar-Kreyssig-Haus in Lehnin hat überwiegend die besten Qualitätsbeurteilungen erhalten.

Abstriche machen die Prüferinnen allerdings im Hinblick auf die Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme und dem Schmerzmanagement, wo sie am 18. November 2019 moderate Qualitätsdefizite feststellten.

Das ASB Pflege- und Betreuungszentrum in Dahlen ist am 9. Januar 2020 ohne Beanstandung geblieben. Die Prüferinnen haben zwei Qualitätsaspekte nicht beurteilt, weil sie bei keinem Bewohner der Stichprobe geprüft werden konnten. Dabei ging es um die Wundversorgung und die Unterstützung bei besonderem medizinisch-pflegerischen Bedarf.

Von Jürgen Lauterbach