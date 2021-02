Brandenburg/H

Die Katze auf dem Baum, die Ölspur auf der Straße, der Fehlalarm von den Brandmeldern: 551 Feuerwehreinsätze hat die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel in den Jahren 2017 bis 2019 mit Menschen und Institutionen abgerechnet, die solche Einsätze ausgelöst oder verursacht haben.

Nach der einschlägigen Satzung muss die Stadt Bescheide für den Kostenaufwand erlassen und sich Arbeitskraft, Arbeitszeit und Technik für solche Einsätze bezahlen lassen. Abgerechnet wird dann minutengenau für jedes Fahrzeug, jeden Mitarbeiter und die genutzte Ausstattung.

Knapp 150.000 Euro

In den genannten drei Jahren hat die Verwaltung dabei knapp 150.000 Euro eingenommen. Das ist weit entfernt von kostendeckend.

Denn mit der genannten Summe ist der Aufwand keineswegs erledigt, den die Feuerwehr bei solchen Einsätzen treiben muss.

Nach Angaben der SPD-Stadtverordneten Nicole Näther lag der Kostendeckungsgrad in Brandenburg an der Havel im Jahr 2018 bei nur 2 Prozent. In den Jahren 2019 und 2020 habe die Verwaltung sogar nur rund 0,7 Prozent veranschlagt.

Stadtverordnete fragt nach Güte der Satzung

Vor diesem Hintergrund fragt Näther nach den Einnahmen und danach, ob die 2013 erlassene städtische Satzung über die Erhebung von Kostenersatz bei Leistungen der Feuerwehr eigentlich noch zeitgemäß ist und gerichtlicher Prüfung standhält.

Die Zahl der erstattungspflichtigen Einsätze schwankt von Jahr zu Jahr. Sie lag zuletzt zwischen etwa 160 und 220 pro Jahr, teilt der für die Feuerwehr zuständige Beigeordnete Michael Brandt (CDU) mit. Die Einnahmen schwankten zwischen knapp 40.000 und 65.000 Euro.

Falscher Alarm und unnötige Einsätze

Die Zahl der Widersprüche gegen Kostenbescheide ist den Angaben zufolge überschaubar. In den genannten drei Jahren gab es 15 Mal Protest. Zumeist ging es dabei um Brandmeldeanlagen, die fälschlich Alarm ausgelöst hatten.

Die Beschwerdeführer monierten, dass ihre Anlage gar nicht fehlerhaft angeschlagen habe oder dass die Feuerwehr in unpassend hoher Personalstärke angerückt sei und die Kosten dadurch in die Höhe getrieben habe. Oder dass der gesamte Einsatz unnötig gewesen sei.

Die 15 Widersprüche sind inzwischen beschieden und die einzige Klage, die vor Gericht führte, wurde 2020 auch entschieden. In diesem Fall wurde wegen einer geforderten Entschädigung in Höhe von 251,35 Euro gestritten.

Streit über Ölspur vor Gericht

Die Feuerwehr war seinerzeit zur Beseitigung einer Ölspur gerufen worden, welche sich über mehrere Straßen gezogen hat, berichtet Feuerwehrchef Mathias Bialek.

Als Verursacher wurde der spätere Kläger ermittelt. Der Einsatz wurde zwar mit Fotos dokumentiert. Doch der Kläger bestritt, dass er den Einsatz verursacht habe. Seine Klage hat das zuständige Verwaltungsgericht zwar im vergangenen Jahr zurückgewiesen. Doch bezahlen musste er trotzdem nicht.

Aufgrund der zweifelhaften Beweislage habe das Gericht den Widerspruchsbescheid aufgehoben, sodass der Kläger nicht für den Einsatz aufkommen musste, berichtet Bialek.

Neue Satzung wird noch geprüft

In jenem Prozess habe das Gericht die Anfang 2019 überarbeitete Satzung der Stadt nicht beanstandet, berichtet Brandt und schließt daraus, dass mit der Satzung insoweit alles in Ordnung sei.

Gleichwohl arbeitet die Verwaltung aktuell an einer neuen Fassung, um die beschriebenen Dinge zu regeln. Die im April 2019 vorgelegte erste Kostenleistungsrechnung fand aber nicht das Gefallen des Kämmerers.

Denn das novellierte Brand- und Katastrophenschutzgesetz sieht seit Juni 2019 neben Kostenersatz auch Gebühren vor. Seit Oktober prüfen Kämmerei und Rechnungsprüfungsamt die daraufhin überarbeitete Kostenleistungsrechnung.

Die Stadtverordneten werden damit befasst, sobald diese Prüfung abgeschlossen ist.

Von Jürgen Lauterbach