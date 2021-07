Brandenburg/H

So viel Ehrlichkeit bei einem Dieb ist beinahe entwaffnend. Patrick F. aus Brandenburg an der Havel erklärt vor dem Schöffengericht in der Magdeburger Straße, warum er seit zehn Jahren keiner Arbeit nachgegangen ist und stattdessen immer wieder lange Finger gemacht hat in den Jahren, in denen er nicht im Gefängnis saß.

„Ich bin wieder klauen gegangen, weil ich nichts anderes kann“, gesteht der 32 Jahre alte Mann, der nach dem Schulabschluss nichts gelernt hat. Die einzige Ausbildung, die er einmal begonnen hat, endet nicht mit einem Abschluss als Metallbearbeiter, sondern wird von einer Haftstrafe unterbrochen und danach nicht fortgesetzt.

Der Staatsanwalt wirft dem jungen Mann eine ganze Reihe von gewerbsmäßigen Diebstählen vor, aber auch zwei Raubdelikte und eine Brandstiftung in Hohenstücken. Zahlreiche Zeugen sind geladen, einige kommen nicht. Der Prozess muss fortgesetzt werden.

Kein Beruf, keine Arbeit, kein Hartz IV

2018 kommt Patrick F. zum bisher letzten Mal aus dem Gefängnis. Er braucht Geld. Hartz IV bekommt er nicht, weil er keine gültigen Personaldokumente hat. Beide Adoptivelternteile sind schwer krank. Sie stecken dem Sohn gelegentlich Geld zu, so wie die Freundin, die er inzwischen hat, von ihren Hartz-IV-Leistungen.

Der 32-Jährige möchte nicht schnorren. Er bessert seinen Lebensunterhalt auf, indem er klauen geht, meist offenbar in Begleitung eines Komplizen. Mehrere Male wird er erwischt. Bei Edeka in Wusterwitz stiehlt er mit seinem Kumpel bei mehreren Gelegenheiten Whisky und Rum für rund 650 Euro.

Verkauf für die Hälfte des Preises

Bei Rossmann in der Hauptstraße und am Tschirchdamm haben es die Diebe es auf Parfums abgesehen. Die Ware hätte bei einem regulären Kauf mehr als 500 Euro gekostet. Patrick B. will den Schnaps nicht selbst trinken, er strebt den Verkauf für die Hälfte des Wertes an. Das gilt auch für die beiden Akkubohrer, die sein Kumpel bei Toom in Wust einsteckt.

Wie gesagt, die Diebstähle beschönigt der Angeklagte nicht. Er bestreitet aber die vorgeworfene Brandstiftung am 17. September 2019 im Tschirchdamm. Dort hat er nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Potsdam einen VW Lupo angezündet, indem er fünf Kohleanzünder zwischen Motor und Motorhaube gesteckt und dann entflammt haben soll.

Falsches Auto angezündet

Laut Staatsanwalt hat der Angeklagte das Feuer entfacht, weil er dachte, der Wagen gehöre einen Mann, der bei ihm verschuldet ist und nicht zahlt. Das stellt sich zwar als unzutreffend heraus, weil das Auto einer ihm unbekannten Frau gehört.

Zwei Feuerwehrmänner in der Nähe sehen die Rauchentwicklung, holen schnell Feuerlöscher aus ihren eigenen Fahrzeugen und verhindern, dass der Wagen abbrennt. Marcel F. hat das Löschmanöver angeblich stoppen wollen und boxt einen der Helfer ins Gesicht und verletzt ihn an der Schläfe.

Gegen diesen und den anderen Feuerwehrmann wirft er laut Anklage außerdem mit einer Bierflasche, die aber ihr Ziel zum Glück verfehlt. Patrick F. bestreitet diese Tat. Die Feuerwehrleute sollen als Zeugen aussagen, erscheinen aber nicht vor Gericht.

Zwei Flaschen Jägermeister

Im Falle einer Verurteilung dürfte ähnlich schwer wiegen, was am 28. Oktober 2019 bei Edeka in Nord geschah. Dort ist Patrick B. laute Anklage mit einem bewährten Komplizen unterwegs. Beide versuchen, zwei Flaschen Jägermeister zu stehlen, werden jedoch von der Überwachungskamera erwischt und zur Rede gestellt.

Der Komplize soll die Verkäuferin daraufhin gegen ein Regal geschubst haben, der Angeklagte soll wiederholt damit gedroht haben, sein Messer zu ziehen und sie „abzustechen“. Alles wegen zweier Flaschen Jägermeister. Aber Patrick F. widerspricht diesen Vorwürfen.

Von Jürgen Lauterbach