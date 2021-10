Brandenburg/H

Die Galerie Sonnensegel lädt am Donnerstag, 28. Oktober, um 17 Uhr zu einer Lesung in den Saal des Interkulturellen Zentrums am Gotthardtkirchplatz ein.

Zu Gast sind dann die Autorin Yaroslava Black und der Illustratorin Ulrike Jänichen. Die Künstlerinnen stellen ihr mehrfach ausgezeichnetes Kinderbuch „Zug der Fische“ vor. Es beschreibt einen Aspekt des EU- Arbeitsmarktes, der kaum diskutiert wird: die Existenz von „Eurowaisen“.

Als Eurowaisen werden osteuropäische Kinder, deren Eltern für wenig Geld im Westen arbeiten, bezeichnet. Sie wachsen getrennt von den Eltern auf, meist leben sie bei Großeltern oder Nachbarn oder große Geschwister kümmern sich um sie.

Der Eintritt ist für Kinder bis 16 Jahre frei, Erwachsene zahlen fünf Euro.

