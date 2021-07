Brandenburg/Havel: Gartenlaube brennt in Kirchmöser

Brandenburg/Havel

Als die Feuerwehr Kirchmöser am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Gartensparte am Platz der Einheit eintraf, stand die Laube schon in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude.

Der zweistöckige Massivbau brannte vollständig aus. Die Flammen hatten zudem schon auf Teile der Nachbarparzelle übergegriffen. So gerieten das Dach der Laube und auch Gartenmöbel in Brand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Der Sachschaden wurde auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

Von MAZ