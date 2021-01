Brandenburg/H

Wie kommt ein in Königs Wusterhausen gestohlenes Fahrrad nach Brandenburg an der Havel? Und wer hat es hierher gebracht? Das möchte die Kripo gerne wissen und hat die Ermittlungen in einem Diebstahlsfall aus dem Sommer 2020 aufgenommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Passanten haben demnach das hochwertige Trekkingrad am Mittwochmorgen in einem Gebüsch an der Wilhelmsdorfer Landstraße gefunden und riefen die Polizei. Die Beamten fanden schnell heraus, dass Unbekannte das Fahrrad im Juni 2020 in Königs Wusterhausen gestohlen hatten. Der Eigentümer wird es jetzt zurückbekommen.

Von MAZ