Von einem merkwürdigen Streit zwischen zwei nichtdeutschen Männern berichtet die Polizei an diesem Mittwoch. Demnach attackierte ein 27 Jahre alter Mann aus Guinea am Dienstag gegen 13.15 Uhr einen in der Jacobstraße laufenden syrischen Staatsbürger gleichen Alters.

Der Verdächtige soll den Passanten mit einem harten Gegenstand, offenbar einer Glasflasche, geschlagen haben und anschließend in Richtung Steinstraße weggelaufen sein, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Zuvor habe der Mann seinem Opfer noch zu verstehen gegeben, er habe ihn geschlagen, weil er ihn ständig in Berlin sehen würde. Der Syrer erlitt Verletzungen am Kopf und den Armen, die später von Rettungskräften ambulant versorgt wurden.

Die Polizei nahm den Verdächtigen bald darauf fest. Wegen dessen offenkundigen Gesundheitsgefahren wurde ein Notarzt hinzugezogen. Der Mediziner verfügte die Einweisung in die Brandenburger Psychiatrie.

Gegen den mutmaßlichen Angreifer wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

