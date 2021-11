Brandenburg/H

Wegen seiner schweren Krankheit konnte David K. aus Brandenburg an der Havel sein Verhalten nicht steuern. Auch nicht den Psychoterror, den der inzwischen 35 Jahre alte Mann in den Jahren 2014 und 2015 gegen die eigene Cousine ausgeübt hat.

Der wegen Stalkings und Körperverletzung vor dem Landgericht Potsdam angeklagte Brandenburger ist nach Auffassung aller Prozessbeteiligten nicht schuldfähig. Er wird also nicht bestraft.

Die entscheidende Frage für die 1. Große Strafkammer in Potsdam lautet: Muss er – auch gegen seinen Willen – in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden? Die Richter bejahen die Frage zwar, verzichten aber auf die Vollstreckung. David K. kann weiter in der Wohngruppe leben, solange er seine Medikamente nimmt und die anderen Auflagen beachtet.

Paranoide Schizophrenie

Maßgeblich für die Entscheidung des Gerichts ist die Einschätzung des ärztlichen Gutachters Ulrich Wendt, der auf fast 50 Berufsjahre als Psychiater, Neurologe und Gerichtsgutachter zurückblickt.

Nach seiner fachlichen Beurteilung leidet der von dem Potsdamer Rechtsanwalt Martin Dakhli verteidigte Angeklagte an einer paranoiden Schizophrenie, einer Krankheit, die oft im Jugendalter erstmals auftritt und manchmal auch wieder verschwindet. Nicht so bei David K.

Wahnvorstellung Liebesbeziehung

Die Krankheit äußerte sich bei ihm zur fraglichen Zeit in Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Zu seinen Wahnideen gehörte, dass sich eine Liebesbeziehung zu seiner fast gleichaltrigen Cousine anbahnen könnte. Ganz unrealistisch, weil die Frau in festen Händen war und ist.

Aber, und auch das gehört zum Krankheitsbild, nichts auf der Welt konnte David K. von seiner subjektiven Wahrheit abbringen. Alle Familienmitglieder können versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Sogar die eigene Großmutter hat der Angeklagte in den Bauch geboxt und verletzt, als sie ihm die Haare schneiden wollte.

Das eigene Wahnsystem ist unerschütterlich, wer daran rührt, ist böse und gönnt ihm sein Lebensglück nicht, gleichgültig, ob es Verwandte sind oder auch Polizisten.

Gutachter aus Brandenburg an der Havel

Inzwischen liegen die krankheitsbedingten Straftaten etliche Jahre zurück und zudem hat der Angeklagte im Jahr 2017 einen Schlaganfall erlitten, der ihn gesundheitlich zusätzlich beeinträchtigt.

Der Psychiater Ulrich Wendt hat den Angeklagten ärztlich begutachtet für das Landgericht Potsdam. Quelle: Jürgen Lauterbach

Gutachter Wendt räumt ein, dass sich keine sichere Prognose bei schizophrenen Erkrankungen abgeben lassen, wie gefährlich der Betroffene in der Zukunft sein könnte. Zu einem typischen Verlauf gehöre die „Versandung der Persönlichkeit“.

Damit meint der Psychiater, dass der kranke Mensch mit der zeit gleichgültiger wird, weniger Antrieb verspürt, eine Straftat zu begehen, sich mehr und mehr zurückzieht, auf Körperhygiene und Sauberkeit zunehmend wenig Wert längt, stumpfsinnig wird.

Psychopharmaka gegen Halluzinationen

Bei dem Angeklagten erkennt der Arzt Anzeichen einer solchen Entwicklung, die Ausbrüche weniger wahrscheinlich macht. Allerdings sei bei ihm nie eine Einsicht in die eigene Krankheit vorhanden und das sei auch künftig nicht zu erwarten.

David K. lebt derzeit in geschützten Verhältnissen und bekommt regelmäßig das Psychopräparat Haldol gespritzt, ein starkes Mittel mit positiver Wirkung und zugleich negativen Nebenwirkungen.

Brandenburger leidet unter Nebenwirkungen

Das sogenannte Neuroleptikum dämpft die Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Es ruft aber Parkinson-Symptome hervor. Der Patient fühlt sich mit Medikament schlechter als ohne.

Im Moment scheint der Angeklagte gut eingestellt und sicher aufgehoben. Der Doktor äußert die berechtigte Hoffnung, dass sich an seinem Zustand nichts ändern wird und solche Straftaten daher vermeidbar sind. Allerdings fügt Ulrich Wendt hinzu: „Ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.“

Persönlichkeit versandet

Die Therapie nennt der Facharzt „im Moment alternativlos“. Die Perspektive für den kranken Mann ist gleichwohl trübe. Nach Einschätzung des Mediziners wird er nie in der Lage sein, ein selbstständiges Leben zu führen.

Die Zeit arbeitet für ihn in dem Sinne, dass er mit fortschreitender Krankheitsdauer zunehmend weniger ausrasten dürfte. Doch wann ist es so weit, dass nichts mehr passiert?, fragt der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter. Der Gutachter antwortet: „Wenn die Persönlichkeit versandet ist.“

Von Jürgen Lauterbach